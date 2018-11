Torna la settimana della Cultura d’impresa

La XVII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria, si svolge quest’anno dal 9 al 23 novembre e ha per tema “La cultura industriale: un ponte tra economia e crescita sociale al centro dell’identità europea”. La rassegna si inserisce nel calendario italiano dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e promosso dal MiBAC.

Protagonisti di questo racconto sono i musei e gli archivi d’impresa, espressione del legame tra comunità e territorio, luoghi preziosi di creatività e innovazione, strumenti per la trasmissione di conoscenze alle nuove generazioni, custodi di memorie e motori di sviluppo sociale e culturale.

Due gli appuntamenti napoletani: “Il Cartastorie: Museo dell’archivio storico”, dal 12 al 17 novembre, alle 10 alle 17,30, presso l’Archivio storico del Banco di Napoli in Via dei Tribunali, 214; e il convegno “Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale”, il 20 novembre dalle 10 alle 14, presso Città della Scienza, a via Coroglio.

Il programma dettagliato dell’intera manifestazione è pubblicato sul sito di Museimpresa al seguente link: www.museimpresa.com e gli hashtag ufficiali della Settimana della Cultura d’Impresa 2018 per condividere le iniziative di quest’anno sono #laculturaindustriale #SettimanaCulturaImpresa #EuropeforCulture.