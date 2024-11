Venerdì, giorno di sintesi. Oggi in modo particolare 

La settimana che si va concludendo ha richiamato molto alla mente, per il tipo di eventi che la hanno caratterizzato, i dipinti dei pittori fiamminghi della metà dello scorso millennio. Il trait d’union che in essi assume il carattere distintivo è l’atmosfera cupa, appena un po’ meno scura del buio della notte, che fa da sfondo ai personaggi ritratti. Una notizia, che sia una, che tiri un po’ su il morale all’umanità, è latitante ormai da molto tempo. Fanno eccezione quelle di esse che, un tempo non molto lontano, per qualcuno avrebbero provocato salti di gioia, oggi vanno soppesate con la prudenza che le circostanze e i tempi impongono. Una a caso, insufficiente testimone di quanto è di seguito riportato, è il trafiletto poco più che leggibile, per visibilità messo qualche linea sopra ai fatti di cronaca, è quella che riporta, declinata di massima poco più ricca del flash d’agenzia, che riguarda i combustibili fossili, quelli comunemente classificati inquinanti. Dalla fine dell’estate stanno arrivando, sapientemente diluite nel tempo, notizie della scoperta di giacimenti di ogni genere di quei carburanti, completando l’informazione con le dimensioni stimate, che non sono mai meno che “importanti”. Proprio questa mattina nel Salone dei Convegni del Dopolavoro Ferroviario (dimensioni 4 metri x quattro) del Villaggio, è in corso un dibattito dal titolo particolarmente indicativo:” se gli idrocarburi non devono essere più usati, perché si va ancora alla ricerca spasmodica degli stessi ?”. Relatore è un capotreno di quelli a alta velocità, che è considerato un fuoriclasse nell’ambiente, un mancato vincitore del concorso:”Elettrico è bello e anche di più”. Esposta così la questione, se ne ottiene una sensazione riduttiva di quanto sta accadendo. Bene è aggiungere una considerazione fuori dell’ aspetto dell’inquinamento ambientale. Anche se date per buone tutte le motivazioni addotte dagli enti competenti per le opere di estrazione di quei fossili, resta da chiarire da dove dovrebbe venire la necessaria provvista finanziaria. Senza voler inventarsi assolutamente di essersi formati a scuole economiche di primaria importanza, c’è da fare qualcosa che ricorda molto il mini bilancio che la casalinga di Voghera fa a ogni acquisto, per verificare se quanto deve ancora acquistare rientra o no nel suo minibadget. Con avvedutezza, prima di doversi fermare perchè bloccata dal rosso del conto, si limita a accontentarsi di quanto le è stato possibile acquistare. Venendo alla ricerca di giacimenti di combustibili fossile, come si può ovviare alla carenza di denaro se è la produzione mondiale che da qualche anno non sta creando ricchezza? Si riprenderà il discorso a inizio del prossimo anno, dopo la preparazione dei nuovi documenti di previsione. Nell’attesa, benché sia lontano ancora più di un mese, sarà bene predisporsi con la mente a un periodo festivo che tale sarà solo sul calendario.