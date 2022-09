Venerdì nero per i trasporti. Lavoratori aggrediti, ora basta: treni, metro e bus fermi dalle 9,30 alla 17,30

Domani venerdì 16 settembre 2022 sarà una giornata nera per i trasporti perché ci sarà uno sciopero dei treni in tutto il paese, Campania e Napoli comprese, dalle ore 9,30 alle ore 17,30.

I lavoratori incroceranno le braccia “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. Al centro della protesta, le aggressioni agli autisti e al personale di bordo, come i controllori, e la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico. Trenitalia prevede delle fasce di garanzia per i treni regionali e a lunga percorrenza.