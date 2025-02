Veneto Junior Ballet, favola a lieto fine per tanti giovani talenti della danza

di Massimiliano Craus

La bella favola della Veneto Junior Ballet continua con il lieto fine di Sofia Ongarato, stellina della compagine scritturata nel corpo di ballo della compagnia Italian Modern Dance Company di Damiano Bisozzi nel ruolo di gatto, fiore e carta nell’Alice Opera Ballet

Tour in trenta teatri nelle maggiori città cinesi. “Alice Opera Ballet” di Diego Mecchi e Gaspare Bartelloni, con la coreografia e la regia di Damiano Bisozzi, si è infatti imposta all’attenzione di un vastissimo pubblico dopo il successo degli ultimi due anni a Bucarest, trionfando anche in Cina per una tournée internazionale conclusa a gennaio 2025. Oltre al corpo di ballo dell’Italian Modern Dance Company di Damiano Bisozzi, il tour ha visto protagonista l’orchestra “Armonie in villa” diretta dal Maestro Pasquale Menchise. L’opera ballet è inedita e ispirata al romanzo di Lewis Carrol con una visione moderna e contemporanea vista dalla fantasia dello sceneggiatore e autore Diego Mecchi.

Partendo da questa notizia, la direttrice artistica della Veneto Junior Ballet Maria Meoni non ha esitato a programmare un 2025 altrettanto impegnativo per i suoi baldi giovani e, magari, lanciare nuove stelle in giro per il mondo. La natura stessa della Veneto Junior Ballet è infatti quella di un ensemble pre-professionale dedicato alla formazione di giovani talenti della danza, offrendo loro un’esperienza immersiva tra studio, creazione coreografica e palcoscenico. L’ensemble si distingue per un programma innovativo che unisce tecnica, interpretazione e versatilità stilistica fornendo strumenti indispensabili per conquistare il mondo del lavoro. Il quartier generale è a Padova con ben tre maestri a disposizione della compagnia, ovvero Giorgio Azzone, Mino Viesti e Milena Di Nardo. “Per garantire un percorso di crescita completo – chiarisce infatti la direttrice artistica – ogni mese la Veneto Junior Ballet ospita maestri e coreografi di fama internazionale, che guidano gli allievi in workshop esclusivi. Questi incontri mirano a perfezionare la tecnica, ampliare il repertorio e preparare i giovani danzatori alle esigenze del mondo professionale. Da ottobre 2024 ad aprile 2025 la compagnia ha ospitato ed ospiterà Alekseij Canepa, Matteo Vignali, Andrea Palombi, Toni Flego, Federica Esposito, Christian Knight e Samuel Barbetta, arricchendo così il percorso dei danzatori.” Gli impegni ufficiali già definiti avranno inizio il primo maggio al Teatro Elfo Puccini di Milano con il nuovissimo “Showcase”, con il patrocinio del CID ed i riconoscimenti di 4 Settori e PGS, coreografati da Giorgio Azzone, Mino Viesti e Milena Di Nardo per poi approdare al Teatro Concordia di Pordenone il 4 maggio in occasione del festival Pordenone Danza. Seguiranno le tappe del 14 giugno a San Stino di Livenza ed il 22 a Malè, in Trentino. Successivamente si esibiranno il 27 luglio ed il primo agosto allo Jesolo Dance Festival, con anche il patrocinio del Comune di Jesolo, nella centralissima Piazza Milano di Jesolo, ed il 30 agosto al Teatro PalaDolomiti di Pinzolo in occasione del Pinzolo in Danza. “Ogni esibizione rappresenta un’occasione per il pubblico di ammirare il talento emergente – aggiunge Maria Meoni – e per i giovani danzatori di confrontarsi con il palcoscenico, vivendo un’esperienza unica di crescita artistica e personale. La Veneto Junior Ballet è infatti più di un ensemble, è un vero e proprio trampolino di lancio per le nuove generazioni di danzatori unendo passione, disciplina e ispirazione sotto la guida di professionisti d’eccellenza. Ma per entrare in confidenza con la Veneto Junior Ballet, o anche per farne parte con le audizioni previste nel 2025, si può visitare il sito internet https://mariameoni-eventi.it/