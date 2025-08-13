Veneto, Manildo: destra autonomista cede a Roma scelta candidato

Roma, 13 ago. (askanews) – Lo stallo sulla scelta del candidato governatore in Veneto, dopo la fine dell’esperienza di Luca Zaia per il limite dei mandati, fa discutere il centrodestra e offre spunti al centrosinistra.

“Il centrodestra in una successione di potere non ha ancora chiuso la partita del candidato” osserva in una intervista al Manifesto Giovanni Manildo che rappresenterà il campo largo provando a tenere insieme tutti i partiti (ad eccezione di Azione) dell’area progressista.

“Fa sorridere che chi parla di autonomia si faccia scegliere il candidato a Roma, mentre la coalizione di centrosinistra sta già lavorando per proposte concrete. Mi godo la posizione in cui siamo”, attacca Manildo.

Intanto il capogruppo in consiglio regionale del Carroccio Alberto Villanova spiega, in un’intervista ad Affaritaliani, che “il Veneto è la casa della Lega. Qui, molti anni fa, è nata la questione settentrionale, il tema dell’autonomia, l’orgoglio di essere figli di una nazione che è stata Repubblica e che oggi come ieri si riconosce nella bandiera di San Marco”, “è per questo che, per quanto ci riguarda, sia naturale che spetti alla Lega avere l’onore di esprimere il candidato presidente di questa regione”.