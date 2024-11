Veneto, Salvini: proporremo che candidato presidente sia della Lega

Torino, 22 nov. (askanews) – “È chiaro che la Lega governa bene, stando ai cittadini il Veneto da tanto tempo, proporremo che continui a essere la Lega a guidare il Veneto”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso al Lingotto, confermando che il suo partito chiederà alla coalizione di centrodestra di indicare ancora il candidato alla presidenza della Regione Veneto.

“Siamo in una coalizione, siamo in una squadra, quindi ragioneremo con gli altri” ha aggiunto. Nella Marche Salvini ha dato per scontata dal ricandidatura dell’attuale presidente Francesco Acquaroli (Fdi), “però Toscana Puglia e Campania sono terre su cui come Lega stiamo ragionando, stiamo crescendo, stiamo investendo e quindi anche lì avremo delle proposte è chiaro che poi ognuno dirà la sua” ha continuato.