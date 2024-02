Veneto, Zaia: scioglierò riserva prima della scadenza mandato

Venezia, 15 feb. (askanews) – “Oggi penso al bene dei veneti, non voglio sprecare un istante del mio tempo per la politica, dopo di che scioglierò ogni riserva, magari qualche giorno prima della scadenza del mio mandato, per dire cosa farò della mia vita. Dipende solo da me”.

Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di un’intervista a Radio 1 rispetto all’ipotesi evidenziata in un articolo pubblicato da La Repubblica secondo il quale se Fdi non accogliesse il nuovo mandato di Zaia quest’ultimo potrebbe candidarsi come consigliere semplice o nella Lega contro Fratelli d’Italia, mettendo a repentaglio l’alleanza.

“Sentire Zaia parlare di terzo mandato può diventare anche un po’ stucchevole e a me fa venire l’orticaria nel senso che sembra quasi una mia difesa – ha sottolineato il presidente del Veneto – . Qui non si tratta di decidere se lasciare dei presidenti di regione oppure no, si tratta di fare una scelta di campo: o decidiamo di mettere al centro dell’attenzione nella scelta della classe dirigente i cittadini, e allora dobbiamo togliere il blocco dei mandati che, ricordo, in Italia in maniera atipica esiste solo per i sindaci e i governatori”. Secondo Zaia “dire che si creano centri di potere è offendere i cittadini”.