Venezia 80, Biennale “Final Cut In Venice”: online la call dell’undicesima edizione

Viene lanciato oggi, sul sito web della Biennale di Venezia, il bando dell’11esima edizione del workshop Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 3 al 5 settembre nell’ambito del Venice Production Bridge della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (Lido di Venezia, 30 agosto – 9 settembre). Dal 2013 Final Cut in Venice fornisce un aiuto concreto al completamento di film di qualità provenienti dall’Africa, nonché da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, che ha rappresentato una fucina di talenti e premi. L’11esima edizione di Final Cut in Venice consisterà in tre giornate di lavoro (dal 3 al 5 settembre) in cui fino a 6 film selezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Sono previsti momenti di networking, incontri e riunioni in cui i registi e produttori potranno confrontarsi con i partecipanti al workshop. Incontri individuali tra i team dei film selezionati e i professionisti saranno organizzati il 5 settembre. Le giornate di lavoro prevedono la proiezione dei materiali dei film selezionati alla presenza dei registi e dei produttori. Alle proiezioni saranno ammessi solo i professionisti con accredito Industry: produttori, distributori, esercenti, buyer, programmatori di festival, rappresentanti delle istituzioni e altri eventuali preventivamente invitati dalla Direzione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il Venice Production Bridge è cofinanziato dal fondo Media della Commissione Europea.



Final Cut in Venice si concluderà con l’attribuzione di premi in servizi o denaro, finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione. Per il settimo anno, la Biennale di Venezia offrirà un premio del valore di 5mila euro al miglior film in post-produzione. Il premio La Biennale di Venezia sarà attribuito da una giuria composta da tre membri indicati dal direttore della Mostra. Gli altri premi offerti dai supporter che includono, fra i vari servizi, colour correction, missaggio sonoro, creazione di un master Dcp e sottotitoli, saranno invece attribuiti a insindacabile giudizio del direttore della Mostra, coadiuvato dagli stessi e dai responsabili delle istituzioni coinvolte. Per il secondo anno consecutivo il workshop Fcv beneficerà del supporto aggiuntivo del Red Sea International Film Festival.