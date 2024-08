Venezia 81: mini serie Rai “Leopardi” di Sergio Rubini girata anche a Napoli

Il cinema made in Puglia sarà presente all’81esima Mostra D’arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido da oggi al 7 settembre, con la proiezione in anteprima mondiale della mini serie Rai “Leopardi. Il poeta dell’infinito ” di Sergio Rubini, sostenitore dell’Apulia Film Commission e Regione Puglia. Dopo la proiezione riservata alla stampa prevista per oggi, la première della serie di Rai 1 firmata da Rubini si terrà il giorno dopo, giovedì 29 alle 15.Prodotta da IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com, con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Regione Puglia e Puglia Film Commission, la serie è stata girata per più di 3 settimane anche in Puglia (e in altre regioni). In particolare in Puglia sono state ricostruite alcune sequenze ambientate a Napoli (Taranto vecchia ea Martina Franca), la residenza dell’amico di Leopardi Antonio Ranieri (Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano), ed è stata utilizzata la spiaggia di Vignanotica (Foggia) e la Tipografia Portoghese di Altamura (tipografia fiorentina e una tipografia milanese).”Leopardi. Il Poeta dell’infinito” di Sergio Rubini, giorno della proiezione, è una miniserie Rai che sarà proiettata in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia. L’opera di Rubini, è il racconto della vita di Giacomo Leopardi e la mappa sterminata dei temi che ha attraversato con sguardo disincantato e forza utopica. Scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, la serie vede protagonisti gli attori Leonardo Maltese ( Giacomo Leopardi), Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi, Roberta Lista, Alessandro Preziosi e Alessio Boni. Dopo la prima mondiale a Venezia, la serie sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in due puntate i prossimi 16 e 17 dicembre 2024.