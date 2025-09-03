Venezia 82, alla Mostra l’anteprima inclusiva di “Nino. 18 Giorni”

Roma, 3 set. (askanews) – “Nino. 18 Giorni”, film documentario su Nino D’Angelo, diretto dal figlio Toni D’Angelo, arriverà alla 82esima Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia in modalità completamente accessibile per persone con disabilità sensoriali della vista e dell’udito.

In occasione dell’anteprima mondiale di venerdì 5 settembre (alle ore 15.00 in Sala Casinò), nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema e Musica, i sottotitoli e l’audiodescrizione del film saranno disponibili sull’app MovieReading, utilizzata in Italia e in tutto il mondo da persone cieche e ipovedenti, sorde e ipoacusiche, per godere dei nuovi titoli in sala scaricando gli ausili direttamente sul proprio cellulare.

Secondo i dati dell’Osservatorio Audecon, in Italia solo 1 film su 4 arriva nelle sale in modalità accessibile per persone con disabilità sensoriali e questa percentuale crolla nei festival cinematografici, dove l’inclusione è ancora un’eccezione più che la regola. In questo contesto, l’anteprima accessibile di “Nino. 18 giorni” rappresenta un’occasione per tutte le persone con disabilità sensoriali – che nel nostro Paese sono circa 9 milioni, secondo i dati Istat.

Un pubblico che da tempo chiede a gran voce all’industria cinematografica di poter fruire delle opere senza barriere e limitazioni, come più volte sottolineato da associazioni come l’ENS – Ente nazionale sordi e l’UICI – Unione italiana ciechi e ipovedenti.

“Il cinema è emozione, è linguaggio universale e deve essere accessibile a tutti” – ha affermato Giuliano Frittelli, UICI – come delegato per il cinema dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti rimango sorpreso nel constatare che al Festival di Venezia, tra i più prestigiosi al mondo, sia stato presentato un solo film con audiodescrizione. In questo modo il messaggio che produttori, registi e attori desiderano trasmettere attraverso le loro opere non arriva a una parte del loro pubblico, escludendo ingiustamente tanti appassionati di cinema non vedenti e ipovedenti e segnando un passo indietro sull’inclusione culturale. Chiediamo con forza a tutta l’industria cinematografica che dal prossimo anno l’audiodescrizione diventi protagonista a Venezia, rendendo davvero il Festival una vetrina internazionale senza barriere”.

“Una parte sempre più consistente di produttori si sta impegnando a realizzare sottotitoli e audiodescrizioni per le proprie opere, condividendo il valore sociale e culturale dell’accessibilità del cinema, promossa fortemente anche dal MIC, che l’ha inserita già da anni tra i criteri di accesso al tax credit” – ha dichiarato Carlo Cafarella, tra i fondatori di MovieReading – sarebbe importante che gli ausili venissero realizzati in tempo per la partecipazione ai festival cinematografici. Luoghi di grande aggregazione e connessione tra le persone, che di fatto però escludono porzioni importanti di pubblico, tranne in rari casi come appunto l’anteprima a Venezia di Nino. 18 giorni”.

I sottotitoli di “Nino. 18 giorni” (curati da Alessandra Orlo) e l’audiodescrizione del film (scritta da Flavio Marianetti) sono stati realizzati da Artis-Project per Isola Produzioni e saranno disponibili su MovieReading venerdì 5 e sabato 6 settembre in occasione delle anteprime veneziane. Torneranno disponibili sull’app contestualmente all’uscita in sala prevista per il prossimo 20 novembre, distribuito da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio LatteMiele e MYmovies.