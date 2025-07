Venezia 82, alla Mostra quattro cortometraggi prodotti dal CSC

Roma, 23 lug. (askanews) – Sono quattro i cortometraggi prodotti dal CSC – Scuola Nazionale di Cinema selezionati quest’anno nell’ambito della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025).

La presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo ha dichiarato: “Il CSC – Scuola Nazionale di Cinema è orgoglioso di sottolineare che ogni anno produciamo tra i 18 e i 30 cortometraggi. La nostra dedizione all’eccellenza si riflette nel fatto che, mediamente, ben 180 dei nostri cortometraggi vengono selezionati per festival nazionali e internazionali, e di questi, otteniamo annualmente circa 35 premi. Questo risultato testimonia il talento e l’impegno dei nostri studenti e del corpo docente. Siamo orgogliosi di essere presenti con 4 cortometraggi: “Kushta Mayn, la mia Costantinopoli”, “Marina”, “Sante” e “Festa in famiglia”.

“Kushta Mayn, la mia Costantinopoli”, cortometraggio di diploma di Nicolò Folin, è stato selezionato per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti. Il corto, presentato in anteprima mondiale, concorrerà al Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla Giuria della sezione Orizzonti. La selezione 2025 vede coinvolti 19 diversi paesi del mondo. È interpretato da Roberto Citran, Leo Folin, Hlib Tovstoluh. Affronta il tema delle conversioni degli ebrei al cattolicesimo dal punto di vista di due adolescenti. Il regista Nicolò Folin si è diplomato in Regia al CSC a luglio 2025; è già stato selezionato al Festival di Cannes nel 2024 con il corto “In spirito” (sezione La Cinef) e ad Alice nella città 2024 con lo stesso corto “In spirito” (Concorso) e con “Le altre vite” (Fuori Concorso).

Alla 40esima Settimana Internazionale della Critica, nella selezione SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, 27 agosto – 6 settembre), saranno presentati in anteprima mondiale, in Concorso, “Marina” di Paoli De Luca, “Sante” di Valeria Gaudieri e “Festa in famiglia” di Nadir Taji.

“Marina” di Paoli De Luca è una storia di identità e autoaffermazione personale, forti pulsioni e delicati rapporti di amicizia. È interpretato da Eco Andriolo, Silvia Ella Fois, Giovanni De Maria, Dario Naglieri e Christian Carere.

“Sante” di Valeria Gaudieri racconta la scoperta del desiderio, da parte di due preadolescenti, in un inedito e simbolico contesto femminile. È interpretato da Greta Santi, Beatrice Bartoni e Rosa Vannucci.

“Festa in famiglia” di Nadir Taji è una storia familiare scioccante giocata sul dualismo tra violenza e apparenza a tutti i costi. È interpretato da Aiman Machhour, Jamila Mzali, Karim Karmouche, Jawad Mouraqib, Naima Bouslim, Najat Ezzahafi, Abdelmajid Bouslim, Naima Hannas, Amin Taji, Abdellah Ould, Rahalia Mohammed, Amin Bouslim.