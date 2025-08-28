Venezia 82, Film Commission Torino Piemonte festeggia i suoi 25 anni

Roma, 28 ago. (askanews) – Un compleanno speciale quello che Film Commission Torino Piemonte sta festeggiando a Venezia: un quarto di secolo a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive, della creatività e della forza produttiva della regione. Questo anniversario coincide con un traguardo prestigioso: La Grazia, l’atteso lungometraggio scritto e diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino che ha inaugurato ieri sera la Biennale Cinema 2025 è stato infatti girato a Torino con il sostegno della Fondazione.

Un risultato – si legge in una nota – che conferma Torino e il Piemonte come set e laboratorio creativo di primo piano, capaci di attrarre grandi autori e nuove produzioni riconosciute anche a livello internazionale.

“Torino ha aperto Venezia con un film che tutti hanno trovato bellissimo e intensissimo: per noi una grande soddisfazione per aver contribuito con i luoghi di Torino, con i palazzi e le sale auliche della nostra città e di altri luoghi del Piemonte, ma soprattutto con tanti professionisti che hanno lavorato a questo progetto che siamo sicuri si confermerà un grande momento di cinema internazionale”, commentano Beatrice Borgia e Paolo Manera per Film Commission Torino Piemonte.

FTCP – prosegue il comunicato – porta inoltre a Venezia 82. altri tre progetti, un lungometraggio, un documentario e un cortometraggio, realizzati sul territorio grazie ai propri fondi e servizi.

– La 40. Settimana Internazionale della Critica – sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) della Mostra d’Arte Cinematografica – apre oggi la decima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) con la proiezione del cortometraggio Restare, diretto dal torinese Fabio Bobbio. Il film breve, interamente girato nel Canavese, è prodotto da Ginko Film con le società torinesi Filmine e Malfè Film ed è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Short Film Fund.

– La XXII edizione delle Giornate degli Autori – Venice Days presenta inoltre, sempre oggi, La Gioia di Nicolangelo Gelormini: unico film italiano in concorso, Il lungometraggio è stato realizzato a Torino nel novembre 2024 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film TV Fund.

– Giovedì 4 settembre sarà la volta del documentario firmato da Pietro Balla e Monica Repetto Tevere Corsaro, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, che sarà presentato alle Giornate degli Autori nella sezione #confronti.

La presenza di Film Commission Torino Piemonte a Venezia 82. sarà anche occasione per presentare – nel corso di un incontro presso Blue Lounge, nuovo spazio eventi realizzato nei rinnovati ambienti della piscina Bluepool, venerdì 29 agosto, su invito – le nuove sessioni dei film funds che nel 2025 mettono a disposizione 8 milioni di euro per la produzione audiovisiva.