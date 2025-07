Venezia 82, in anteprima “La luce nella crepa”, corto sui caregiver

Roma, 22 lug. (askanews) – Sarà presentato in anteprima internazionale mercoledì 3 settembre, nell’ambito della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Venice Production Bridge, il corto “La luce nella crepa”, diretto da Anselma Dell’Olio. Con la sceneggiatura di Manuela Jael Procaccia, è liberamente ispirato a una storia vera e nasce dal desiderio di accendere una luce sulla figura del caregiver familiare, che troppo spesso resta invisibile e silenziosa.

Da anni ormai Luisa ha scelto di mettere in secondo piano le proprie esigenze per seguire sua sorella Carla, che convive con un tumore del seno. Dopo molte insistenze, Luisa convince Carla a passare insieme qualche giorno di relax alle terme: per aiutare la sorella a riprendersi da un periodo di terapie mediche impegnative, ma anche nella speranza di concedersi una momentanea tregua nella sua quotidiana attività di assistenza a Carla. Ma la breve vacanza si trasforma in un percorso ad ostacoli dove problemi burocratici, tensioni e incomprensioni mettono alla prova il rapporto tra le due sorelle fino ad un inatteso punto di svolta. “La luce nella crepa” è interpretato da Chiara Caselli, Valeria Milillo, Francesco Foti, Lorenzo Morselli, Alex Di Giorgio, con l’amichevole partecipazione di Anna Villarini. È promosso da Salute Donna ODV, con il contributo non condizionante di Daiichi-Sankyo e AstraZeneca, in collaborazione con le Terme di Sirmione.

Il cortometraggio racconta la forza, la dedizione e il supporto insostituibile dei caregiver, un esercito silenzioso di 7 milioni di persone che assistono un familiare malato o non autosufficiente, che ancora oggi faticano ad avere riconosciuto il ruolo. Attraverso la storia di Luisa e Carla, “La luce nella crepa” vuole restituire ai caregiver voce e dignità, raccontando questo ruolo in tutta la sua umanità per trasformarlo da presenza laterale a protagonista di una narrazione profonda e autentica.

Il cortometraggio verrà presentato nella sezione della Mostra dedicata alla presentazione e allo scambio di progetti inediti di film, cortometraggi, web series e work in progress, per favorire la loro promozione e il loro sviluppo.