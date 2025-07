Venezia 82, in concorso 5 italiani, Bigelow, Del Toro, Jarmush

Roma, 22 lug. (askanews) – Saranno cinque i film italiani in concorso alla 82. Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. In apertura ci sarà il nuovo film di Paolo Sorrentino “La Grazia” con Toni Servillo e Anna Ferzetti, Pietro Marcello presenterà il suo “Duse”, con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della grande attrice, Leonardo di Costanzo porterà “Elisa”, con Barbara Ronchi nel ruolo di una assassina, Franco Maresco mostrerà il suo “Un film fatto per bene”, che nasce come un film su Carmelo Bene ma diventa una riflessione del regista sul cinema italiano, e Gianfranco Rosi tornerà a Venezia con un documentario su Napoli dal titolo “Sotto le nuvole”. Sarà presentato invece Fuori concorso, per richiesta dello stesso regista, come ha specificato il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera, il nuovo film di Luca Guadagnino “After the Hunt”, con protagonista Julia Roberts, che sarà per la prima volta alla Mostra di Venezia.

Tra i 21 film in concorso per il Leone d’oro, che verrà assegnato dalla giuria guidata da Alexander Payne, ci sono molti americani con cast stellari. Barbera è riuscito a “strappare” al festival di Cannes Jim Jarmush, che presenterà “Father Mother Sister Brother” con con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett. Noah Baumbach tornerà a Venezia con la commedia “Jay Kelly”, in cui George Clooney è affiancato, fra gli altri, da Adam Sandler e Laura Dern, Guillermo Del Toro presenterà l’attesissimo “Frankestein” con Oscar Isaac, Jacob Elordi e Christoph Waltz, Yorgos Lanthimos tornerà con Emma Stone per presentare “Bugonia”, la regista Kathryn Bigelow arriverà con Idris Elba e Rebecca Ferguson per “A house of dinamite”, sulle paure dell’atomica.

Fra i film francesi in concorso grande attesa c’è per “The wizard of the Kremlin” di Olivier Assayas con Jude Law nel ruolo di Putin e per la versione de “Lo Straniero” di Camus realizzata da Francois Ozon in “L’étranger”. Super cast anche per un altro film americano, Fuori concorso, “In the end of Dante” di Julian Schnabel, con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese. In Venezia 82. Fiction Fuori concorso oltre a Guadagnino ci sono altri italiani: Antonio Capuano, considerato da Sorrentino il suo maestro, con “L’isola di Andrea”, Andrea Di Stefano che è tornato a dirigere Pierfrancesco Favino, questa volta nella commedia “Il Maestro”, mentre Paolo Strippoli presenterà “La valle dei sorrisi” con Michele Riondino e Virgilio Villoresi con “Orfeo”. E nella sezione Fiction Fuori concorso, Venezia accoglierà anche il ritorno di un maestro del cinema indipendente americano, Gus Van Sant, con “Dead man’s wire”.

Nella sezione “Fuori concorso serie” grande attesa c’è per i primi due episodi di “Portobello”, diretto da Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora e per “Il Mostro” di Stefano Sollima sul caso del mostro di Firenze. Ad un italiano, Enrico Maria Artale, è stata affidata la regia della serie francese “Un prophète”, ispirato al film di Audiard. Durante la presentazione dell’intero programma della Mostra il direttore artistico Barbera ha annunciato anche il film di chiusura di quest’anno: sarà “Chien 51” di Cédric Jimenez, thriller con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi.