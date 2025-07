Venezia 82, in concorso 5 italiani. Julia Roberts sul red carpet

I film di Bigelow, Del Toro, Jarmush, Lanthimos per il Leone d’oro

Roma, 22 lug. (askanews) – Saranno cinque i film italiani in concorso alla 82. Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. In apertura ci sarà il nuovo film di Paolo Sorrentino “La Grazia”, interpretato Toni Servillo e Anna Ferzetti e grande attesa c’è anche per “Duse” di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della grande attrice. Il direttore artistico della Mostra Alberto Barbera ha raccontato: “E’ un Sorrentino anche inaspettato, da molti punti di vista, non solo per la storia per racconta ma anche per il modo di raccontare la storia. Ha abbandonato tutti i formalismi, i barocchismi dei film più recenti, i piani-sequenza avvolgenti, per ritornare a un cinema più rigoroso, fatto di primi piani. Marcello lo stesso, è un cineasta in crescita, è un grande cineasta. Non è soltanto di una diva iconica alla fine della sua carriera nel tentativo di tornare sulle scene ma è anche un film su quell’epoca”.Cinque anni dopo “Notturno” Gianfranco Rosi tornerà a Venezia in con il suo nuovo documentario, “Sotto le nuvole”, che questa volta racconta una Napoli meno conosciuta, mentre Franco Maresco tornerà con “Un film fatto per bene”, che nasce come un film su Carmelo Bene ma diventa una riflessione del regista sul cinema italiano. Barbara Ronchi nel ruolo di un’assassina è la protagonista del quinto film italiano in concorso, “Elisa” di Leonardo di Costanzo.A Venezia arriverà anche Luca Guadagnino, ma fuori concorso, con “After the Hunt”, con una Julia Roberts nel ruolo di una professoressa universitaria. Un “colpaccio”, per il direttore artistico del festival Alberto Barbera, visto che l’attrice arriverà alla Mostra per la prima volta. “E’ una prima volta che ci riempie di gioia, di soddisfazione, saranno felici tutti colore che nel corso di questi anni mi hanno sempre chiesto come mai non portavo Julia Roberts a Venezia” ha detto Barbera.Anche quest’anno grazie al lavoro svolto da Barbera nei suoi 14 anni di direzione del festival i film americani che arriveranno alla Mostra sono moltissimi, di primo piano, tutti accompagnati da grandi star. Arriverà Jim Jarmush, che ha scelto Venezia invece di Cannes per il suo “Father Mother Sister Brother” con con Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett. Noah Baumbach sarà alla Mostra con George Clooney per “Jay Kelly”, Yorgos Lanthimos con Emma Stone per “Bugonia”, Guillermo Del Toro con l’attesissimo “Frankestein” con Jacob Elordi e Oscar Isaac, Kathryn Bigelow con “A house of dinamite” con Idris Elba, film sulla paura dell’atomica, che arriva a 15 anni dall’Oscar per “The Hurt Locker”. “C’è una minaccia atomica incombente sugli Stati Uniti, non voglio dire come va a finire perché non sarebbe giusto, è un modo per richiamare l’attenzione su un tema che purtroppo è di grande attualità” ha concluso Barbera.