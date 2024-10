“Venezia Anarchica”, una mostra e un ciclo di incontri

Roma, 9 ott. (askanews) – Quarant’anni fa, nel 1984 (l’anno orwelliano), si teneva nel cuore di una Venezia non ancora stravolta dal turismo di massa, un Incontro Internazionale Anarchico che ha segnato la storia del dissenso libertario in Italia e nel mondo.

Fenomeno politico, culturale, artistico, accademico e conviviale che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da oltre trenta paesi e l’attiva collaborazione di personaggi come Enrico Baj, Luigi Veronelli e Arturo Schwarz (per citare solo gli italiani), quell’evento ha mostrato in presa diretta i tanti volti dell’anarchismo reale, ben lontani dagli stereotipi ottocenteschi tuttora veicolati dalla vulgata politica.

A quattro decenni di distanza, quella intensa, colorata e festosa «occupazione anarchica» di Venezia viene presentata e riattivata attraverso una mostra e un ciclo di incontri che includono seminari, performance, proiezioni e itinerari psicogeografici, proponendo un confronto tra ieri e oggi in grado di restituire la pluralità e originalità dell’approccio libertario al mutamento sociale.

Inaugurazione della mostra Coreografie del dissenso su carta venerdì 18 ottobre 2024 – Sala Gradoni, Biblioteca Iuav, ore 16 con Elena Roccaro (curatrice della mostra), Tomás Ibáñez (ex vice-rettore della Università Autonoma di Barcellona), Marianne Enckell (responsabile del Centre international de recherches sur l’anarchisme di Losanna), Fabio Santin (graphic designer, Venezia), Antonio Senta (storico, Bologna) La rassegna è curata da Elena Roccaro, in collaborazione con Sara Marini (docente Iuav), Senato degli Studenti (Iuav), Fabio Santin (rivista «ApARTe°»), Marco Pandin (etichetta indipendente «stella*nera»), Associazione About (Venezia) e Centro Studi Libertari / Archivio Giuseppe Pinelli (Milano).

Programma completo 18 ottobre 2024 – ore 16 Inaugurazione della mostra Coreografie del dissenso su carta Tolentini, Santa Croce, 191, Biblioteca Iuav, Sala Gradoni 18 ottobre 2024 – ore 19 Serata conviviale con proiezioni di immagini dell’epoca riprese dall’archivio della BBC e open mic per un confronto tra generazioni Associazione About – Lista Vecchia dei Bari, 1165 19 ottobre 2024 – Campo San Polo – ore 10 Tour psicogeografico (in italiano e inglese) nei luoghi della Venezia radicale a cura di Fabio Santin e Paola Brolati 24 ottobre 2024 – ore 19 Noi c’eravamo. Testimonianze su Venezia ’84 Marco Pandin in conversazione con Giorgio Canali (CCCP) e Sergio Milani (Kina) Associazione About, Lista Vecchia dei Bari, 1165 30 ottobre 2024 – ore 18 Venezia Anarchica in pellicola: A living song proiezione di un documentario dell’Incontro Internazionale Anarchico del 1984 girato e prodotto da Mok Chiu Yu & Yuen Che Hung di Hong Kong (in cantonese e inglese) Tolentini, Santa Croce, 191, Biblioteca Iuav, Sala Gradoni 14 novembre 2024 – ore 14 Spazio e società. Le influenze libertarie allo Iuav seminario con Sara Marini, Elena Roccaro, Franco Buncuga, Brunetto De Battè, Beatrice Cavallina, Franco La Cecla, Raul Pantaleo Ca’ Tron, Calle del Tentor, 1957, Salone piano nobile