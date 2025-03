Venezia capitale mondiale dell’acqua e della Blue economy dal 21 al 25 marzo

Dal 21 al 25 marzo Venezia come capitale dell’acqua e della Blue Economy, nella prima kermesse nazionale in cui l’economia sostenibile trae spunto direttamente dalla natura. Tra le innovazioni, che coinvolgeranno tutte le istituzioni accademiche veneziane, l’ Università di Padova e decine di start up, ci sono motori elettrici ispirati al comportamento natatorio dei mammiferi marini, enzimi “mangia plastica” per ridurre l’inquinamento marino e molte altre invenzioni all’ insegna dell’ ecosostenibilità ispirate direttamente alla natura. A favorire questo “Rinascimento blu” europeo è l’Associazione SUMus – che da anni promuove iniziative scientifiche e didattiche all’avanguardia e che ha scelto Venezia come laboratorio per il futuro. Nell’era dell’intelligenza artificiale, la vera originalità è tornare all’elemento da cui la vita ha origine, l’intelligenza acquatica, riscoprendone colori, suggestioni e profondità. I più importanti scienziati, start-up innovative, divulgatori ed artisti faranno luce su un nuovo modello di sviluppo basato sulla rigenerazione educativa, agricola ed economica.

L’evento è nel solco dell’ambizioso progetto di trasformare la città galleggiante nel primo centro europeo di biomimetica aquatica. Tra gli ospiti: Gunter Pauli, l’iniziatore della Blue Economy e fondatore di Zeri (Zero Emission Research Initiative), rete internazionale di studiosi impegnati a progettare sistemi innovativi di produzione e consumo; il Premio Nobel dell’Acqua 2023 Andrea Rinaldo che promuoverà un modello di ottimizzazione delle risorse idriche volto al miglioramento della qualità della vita. Dall’imitazione del mondo vivente marino che rappresenta un modello riproducibile, le società umane possono evolvere verso una maggiore efficienza. L’esperta e pluripremiata biologa Marta Musso con Possea” – “Pos(sea)ble/Possible” – mostrerà il suo laboratorio itinerante, per raccontare ed esplorare il cosmo invisibile, microscopico ed essenziale del plancton con esperienze divulgative coinvolgenti dedicate alla cultura del mare. La già ministra Giovanna Melandri, oggi alla presidenza di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l’Italia, coglierà il trait d’union tra sostenibilità ed economia sociale nel contesto delle sfide globali odierne. Gli spazi e gli scenari da sogno della “Serenissima” ospiteranno tavole rotonde e conferenze: Piazza San Marco al“The Home of the Human Safety Net”e lo showroom per le start-up di Biomimetica è previsto allo spazio LeonardH20, mentre la Serra dei giardini Reali si trasformerà in AquaPadiglione. Le mostre troveranno la propria location ideale alla Giudecca, alla Fàbrica 33 e alla Fucina del Futuro Serra dei Giardini Reali.