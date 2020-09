Venezia, il Terra di Siena International Film Fest premia Cate Blanchett e Diego Boneta

Cate Blanchett, presidente della Giuria della “77 edizione della Mostra d’Arte di Venezia è stata la super ospite di un esclusivo party Hollywood Style, svoltosi il 4 settembre sera nella prestigiosa dimora storica, Villa Ines del Lido di Venezia. Accanto a lei Diego Boneta, noto attore messicano, protagonista di uno dei film in concorso, ed il regista premio Oscar Oliver Stone. Un’edizione epocale, quella di quest’anno, che si sta svolgendo secondo il rigoroso rispetto delle norme anti Covid 19, con tanti film in programmazione ed in concorso nelle varie sezioni, e qualche evento mondano organizzato, sempre all’insegna dell’ossequio dei protocolli di sicurezza Covid 19. La serata che ha visto coniugare in maniera significativa due mondi apparentemente distanti ma nella realtà così vicini quali la finanza ed il cinema, è stata promossa dal Terra Di Siena International Film Fest in partnership con Quinn Studios Entertainment di Los Angeles ed ha siglato l’entrata ufficiale di Bellagraph Nova Group, il gruppo finanziario francese che riunisce 31 aziende internazionali di diversi settori sotto la stessa egida, nel mondo dell’Entertainment, guidato dal nuovo Direttore Media & Communication Valentina Castellani Quinn e da Nereides De Boubon Chief Marketing del Gruppo. A dare il benvenuto ai selezionatissimi ospiti, Maria Pia Corbelli e Antonio Flamini, rispettivamente presidente e direttore artistico del Terra di Siena International Film Fest giunto alla 24esima edizione prevista a Siena dal 29 settembre al 4 ottobre, con l’annuncio della consegna del premio Seguso all’attrice Claudia Gerini, protagonista del film “Anna Rosenberg” accanto alla top manager Valentina Castellani Quinn. Durante l’incontro, con il supporto di Hfpa Hollywood Foreign Press Association di Los Angeles è stato tributato un omaggio ufficiale a Lorenzo Soria, presidente dell’Hfpa Globe Awards, deceduto il 7 agosto a Los Angeles. In particolare un membro del team del presidente Barack Obama, spokesperson di Bellagraph Nova Group ha rilasciato un video di omelia in onore di Lorenzo Soria e della sua opera nel mondo del cinema, mentre Cate Blanchett, ha espresso anche lei nobili parole per Lorenzo Soria per poi essere insignita dal Terra di Siena Film Fest con il prestigioso Premio Seguso alla carriera, realizzato dai maestri vetrai di Murano. Ed ancora un secondo Seguso Award, è stato consegnato al giovane attore internazionale Diego Boneta (Film in concorso “New Order”). Durante la kermesse terminata con un dinner rigorosamente place, è stato presentato in anteprima il trailer del docu-film “Oleg” The Oleg Vidov Story, prodotto da Quinn Studios Entertainment di Los Angeles e da Joan Borsten Vidov, diretto da Nadia Tass con musiche di Andrea Guerra, che sara’ proiettato in anteprima assoluta a Siena. Da segnalare, nell’esclusivo parterre, Il Direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera, Andrea Guerra, compositore, già vincitore del Premio alla Carriera Biennale di Venezia 2017, l’editrice Elisabetta Sgarbi, presente alla Mostra di Venezia, alle Giornate degli Autori, nella inedita veste di regista con il film “Si ballerà finché entra la luce dell’alba – Extraliscio Punk da balera” con Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Carlini.