Venezuela, attesa per Trentini dopo notizia liberazione detenuti

Roma, 8 gen. (askanews) – Massima discrezione e un prudente “silenzio”. Dopo l’ufficializzazione da parte del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana della liberazione di alcuni detenuti, tra cui anche stranieri, a palazzo Chigi si continua a seguire la vicenda del cooperante italiano Alberto Trentini, in carcere da oltre un anno.

Il lavorio diplomatico per il suo ritorno a casa continua, mentre arriva la notizia della liberazione di cinque detenuti spagnoli.

A un anno esatto dal suo rilascio è poi Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata a Teheran il 19 dicembre del 2024, ad augurarsi che questo possa essere un giorno positivo per il cooperante italiano. “Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita. E il Venezuela gestito dall’Amministrazione Trump ha annunciato la liberazione di tanti prigionieri locali e stranieri. Spero che l’8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto Trentini”, ha scritto su X.