Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò

Roma, 12 gen. (askanews) – Alberto Trentini e Mario Burlò, due degli italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. Si trovano nell’ambasciata d’Italia a Caracas. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena parlato con loro. Lo rende noto la Farnesina. “Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma

per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”. Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alberto Trentini e Mario Burlò si trovano in condizioni di libertà nell’ambasciata italiana in Venezuela a Caracas. I due italiani ex detenuti sono stati rilasciati per decisione del governo venezuelano retto da Rodriguez e rientreranno in patria con un aereo di Stato già decollato dall’Italia per andare a prenderli. I due italiani hanno avuto in ambasciata un colloquio telefonico dall’ambasciata con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha dato l’annuncio della loro liberazione.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati avvertiti della loro liberazione verso le 15 ora di Caracas (le 20 in Italia). Sono stati trasferiti all’ambasciata d’Italia per la prima volta senza essere incappucciati. L’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito li ha accolti e ha fatto preparare due stanze per loro, dove ora tenteranno di riposare. E’ quanto fanno sapere fonti della Farnesina. La decisione di liberarli – spiegano dal Ministero degli Esteri – è arrivata dopo telefonate fra Tajani e il ministro degli Esteri venezuelano. Tajani ha insistito dicendo “il primo segnale dovete darlo adesso e poi liberare tutti gli italiani”. Alberto Trentini e Mario Burlò “hanno già parlato con i parenti, hanno già avvisato le loro famiglie questa notte” e noi “oggi possiamo festeggiare la” loro “liberazione, ha successivamente ribadito Tajani in collegamento telefonico con Rainews24. Speriamo che possano poi essere liberati tutti i nostri connazionali, ma oggi è un importante passo avanti e anche il segnale che arriva da Caracas è un segnale molto positivo che farà migliorare i rapporti tra Italia e Venezuela”.