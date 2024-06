Venezuela, Stella al merito del Lavoro per l’ingegnere Francesco Gasparri (Eni)

L’ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha consegnato all’ingegnere Francesco Gasparri, rappresentante della società Eni in Venezuela, la decorazione della Stella al Merito del Lavoro, conferitagli dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. La decorazione rappresenta un alto riconoscimento per coloro che in settori produttivi pubblici e privati, in Italia o all’estero, dimostrando elevata professionalità e buona condotta morale, hanno acquisito particolari meriti nel promuovere rapporti di amicizia, rispetto e collaborazione. L’ambasciatore ha voluto esprimere i propri rallegramenti all’ingegnere Gasparri, evidenziando il suo eccezionale lavoro negli ultimi 3 anni in Venezuela, come pure in precedenti incarichi all’estero, a favore dello sviluppo di progetti sostenibili in partenariato con controparti locali e contribuendo a diversificare le relazioni in ambiti di rilevanza strategica per il nostro Paese. L’occasione ha rappresentato, altresì, un momento per testimoniare l’importante ruolo che la compagnia Eni svolge da decenni in favore della popolazione venezuelana, contribuendo alla sicurezza energetica, apportando la propria expertise e capacità tecnologica in rilevanti attività di esplorazione, produzione e commercializzazione di idrocarburi.