Venezuela, Tajani: lavoriamo per la liberazione di tutti gli italiani

“Ho parlato con il primo liberato, Biagio Pilieri, era al consolato”

Roma, 9 gen. (askanews) – “Stiamo lavorando perché anche gli altri italiani” ancora detenuti in Venezuela “possano essere liberati tutti, ho parlato con il primo che è stato liberato”, Biagio Pilieri, “questo pomeriggio, che era al nostro consolato, è in buone condizioni, ha ringraziato il governo e la nostra diplomazia per tutto quello che ha fatto, adesso speriamo che ne escano il più possibile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa al termine della messa in suffragio delle vittime italiane del rogo di Crans Montana.