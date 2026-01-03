Venezuela, Trump annuncia: Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese

“Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. “L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi. Seguiranno dettagli”.

“Una buona pianificazione e truppe eccellenti. È stata un’operazione brillante” ha detto Donald Trump in un’intervista riportata dal New York Times. A chi gli chiedeva se avesse chiesto l’autorizzazione al Congresso per agire e quali fossero i prossimi passi per il Venezuela, Trump ha risposto che avrebbe affrontato questi temi durante la conferenza stampa.