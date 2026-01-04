Venezuela, Zelensky: si può far così con dittatori? Usa sanno che fare dopo

Il commento del presidente ucraino

Kiev, 4 gen. (askanews) – “Sul Venezuela? Beh, come dovrei rispondere? Cosa posso dire? Se è possibile fare così con i dittatori , allora gli Stati Uniti sanno cosa devono fare dopo”. Con questa battuta il presidente ucraino Zelensky, sorridendo, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sull’operazione militare Usa in Venezuela che ha portato alla destituzione di Maduro, alludendo al diverso approccio usato nei riguardi di Vladimir Putin, che ha invaso l’Ucraina 4 anni fa.