Venice Climate Week, Vaudo: i dati e la scienza sempre meno ascoltati

“Riportiamo la scienza al centro per capire le sfide ambientali”

Venezia, 7 giu. (askanews) – “Io vivo in un mondo, l’Agenzia Spaziale Europea, dove si parla moltissimo del clima e anzi si interviene e ci si mette insieme tra Paesi europei per fare in modo che questo sia un problema che abbia più strumenti per essere affrontato. Quello però che a me invece, diciamo che genera la frustrazione, è questa fatica per i dati che vedo, cioè come se il dato di per sé non fosse più un momento in cui tu dici che questa cosa effettivamente sta succedendo, il dato che non ha più presa sull’opinione pubblica e che anzi viene percepito con sufficienza come una narrativa e così si genera una perdita di forza della scienza di fronte al pubblico e quindi in qualche modo si naviga un po’ a vista in un rumore diffuso dove c’è anche il dato, ma c’è pure tanta altra roba. Quindi questo genera frustrazione, allora io dico: riportiamo la scienza al centro, non solo come chi ti dice ‘attenzione, attenzione’, ma come voglia di girarsi da quella parte per capire anche come risolvere queste grandi sfide”. Lo ha detto ad askanews l’astrofisica dell’ESA Ersilia Vaudo ospite della Venice Climate Week.