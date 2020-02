Venti forti e mareggiate, da domani allerta meteo in Campania 

Allerta meteo in Campania dalle 12 di domani fino alle 12 di giovedì per vento forte e mare agitato. “Si prevedono – è scritto nella nota diffusa dalla Protezione civile – venti forti dai quadranti occidentali, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole e sulle zone appenniniche, con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Locali forti raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte” scrive in una nota la protezione civile della regione Campania”.