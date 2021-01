Vera Pizza Day, diretta mondiale: oltre 100 mila visualizzazioni. Boom di collegamenti per Salvo e Di Porzio

E’ stato un evento mondiale la maratona di 24 ore con la quale Avpn ha reso omaggio a Sant’Antuono, Patrono dei pizzaiuoli. Le 17 masterclass in diretta da 13 Paesi e i vari momenti di questa giornata storica hanno totalizzato 101.267 visualizzazioni da oltre 190 Paesi. Numeri impressionanti che si vanno ad aggiungere ai 2.367.000 utenti raggiunti dalla campagna social, voluta da Avpn e Regione Campania, che dall’11 al 17 gennaio ha pubblicizzato l’iniziativa. “Un successo che va aldilà delle nostre aspettative – ha commentato Antonio Pace, Presidente Avpn – e che testimonia l’impatto che la vera pizza napoletana ha nel mondo intero. Un risultato impensabile 37 anni fa, quando venne fondata la nostra associazione, e che dimostra quanto sia stato efficace il lavoro di divulgazione messo in atto e che ha portato a creare una rete di affiliati che lavora con estrema passione”. Tanti i momenti emozionanti della giornata, con le masterclass in 13 lingue diverse, compreso il linguaggio dei segni. Alta l’attenzione nel corso delle ventiquattro ore, con picchi proprio per le due “lezioni” da Napoli, la prima con Ciro Salvo e Massimo Di Porzio (vicepresidente Avpn e la seconda con Salvatore Santucci ed Enzo Esposito. Emozionante il momento in cui il Maestro Lello Esposito ha presentato un modellino in scala di quello che sarà il monumento che Napoli dedicherà all’arte del pizzaiuolo, dal 2017 patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco.