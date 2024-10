Veratour: stagione molto positiva, nostri clienti fidelizzati

D. Pompili: Quest’inverno tra le nuove aperture Thailandia e Dubai

Rimini, 21 ott. (askanews) – “La stagione è andata molto bene. L’anno 2024 sarà molto positivo: faremo circa un 6% in più rispetto all’anno scorso che già fu un anno molto positivo”. Lo afferma Daniele Pompili, co-Ceo di Veratour, a margine del Ttg 2024 che si è tenuto a Rimini. “Quello che abbiamo perso in termini di fatturato e anche di passeggeri per l’area Egitto l’abbiamo recuperata in parte su altre destinazioni. Per cui molto bene il lungo raggio, Santo Domingo, Messico, molto molto bene Zanzibar e Kenya, Maldive e bene Tunisia, che ha registrato un più 15% rispetto all’anno scorso. Grecia e Spagna stabili. Italia ha avuto anche Italia un incremento circa del 10%.Diciamo che quello che abbiamo perso sull’area Egitto l’abbiamo recuperato abbondantemente sulle altre destinazioni”.”A partire da quest’inverno – prosegue Daniele Pompili – avremo novità importanti: una è il nuovo villaggio in Thailandia, a Phuket e poi una novità assoluta a Dubai dove colleboreremo con una struttura sul mare, su una bella spiaggia. Caratteristica importante è chesarà venduta in pensione completa con le bevande cosa che è tipica in tante località ma non a Dubai, dove tutto costa molto caro e gli alberghi sono tutti offerti in camere e colazione. Lì ci sarà questa possibilità di avere questa formula un po’ più tipica, da struttura villaggistica”.”Il cliente nostro storico non è cambiato molto. Noi abbiamo un cliente fidelizzato, circa il 42% dei nostri clienti hanno già viaggiato con noi, per cui sanno quello che trovano: vogliono l’italianità, una struttura dove si sentono accolti, coccolati, dove c’è la cucina italiana, l’animazione italiana. Questo è da sempre il nostro format, per cui il cliente che cerca questo tipo di prodotto sa di trovarlo con noi al 100%, non ha sorprese. Per cui i nostri cliente tipici sono principalmente famiglie, per le quali offriamo un prodotto di alta qualità”.