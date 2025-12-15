Verdian, oltre 900 MW tra batterie ed eolico in Italia, si espande nel Sud: Campania snodo strategico

Verdian, produttore indipendente di energia che progetta, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile, parte del Clean Energy Fund IV di Nuveen Infrastructure, annuncia di aver raggiunto oltre 900 MW di nuova capacità in Italia con l’acquisizione di tre progetti che combinano sistemi di accumulo a batteria ed energia eolica. Queste attività rappresentano un passo avanti decisivo nella diversificazione tecnologica di Verdian e rafforzano il suo posizionamento in uno dei mercati chiave sia per l’azienda che per il settore delle rinnovabili in Europa.

Il primo è un progetto standalone di accumulo a batteria con una capacità di 90 MW, situato in Campania. Diventerà uno dei primi sistemi BESS a lunga durata in Europa, contribuendo a mantenere la stabilità della rete elettrica italiana anche in momenti di forte variabilità nella generazione rinnovabile. L’azienda aggiunge anche due progetti standalone di batterie che forniranno un totale di 190 MW aggiuntivi nella regione Puglia.

La costruzione di questi progetti è prevista per il 2026, mentre la loro entrata in funzione è stimata per la fine del 2027. Con questi tre progetti, Verdian porta avanti la propria strategia di stoccaggio energetico, un elemento chiave per garantire la stabilità del sistema elettrico, facilitare l’integrazione su larga scala delle energie rinnovabili e sostenere la transizione energetica a lungo termine.

Parallelamente, Verdian ha acquisito un portafoglio di progetti eolici terrestri con una capacità totale fino a 493 MW, integrati da 144 MW di stoccaggio associato. Il portafoglio, sviluppato dal Gruppo Hope, comprende sei progetti situati nel Lazio, in Puglia e in Toscana, che dovrebbero raggiungere lo stato di “pronti per la costruzione” nel 2027.

“Queste acquisizioni ready to build rappresentano un punto di svolta per Verdian e confermano la nostra capacità di identificare, sviluppare e gestire progetti ad alto valore strategico. La combinazione di diverse tecnologie rinnovabili ci consente di costruire un portafoglio equilibrato, resiliente e pronto a rispondere alle esigenze del sistema elettrico del futuro in uno dei mercati chiave d’Europa”, ha affermato Alfonso Ortal, ceo di Verdian.

La società conta attualmente circa 3 GW di progetti in fase di sviluppo in diversi stadi di maturità, originati sia internamente che tramite acquisizioni allo stato “ready-to-build”, come quelli ora annunciati. L’Italia si è consolidata come fulcro della sua crescita, concentrando circa il 75% dell’attuale pipeline.

“Con un portafoglio in rapida espansione, Verdian rafforza il proprio status come uno dei più dinamici IPP nel panorama europeo delle energie rinnovabili, aumentando significativamente la sua presenza in Italia e puntando su un portafoglio diversificato, sempre sostenuto dalla solidità e dall’esperienza del Clean Energy Fund IV di Nuveen Infrastructure”, ha aggiunto Jordi Francesch, Direttore Generale della Gestione Patrimoniale di Nuveen Infrastructure e membro del Consiglio di Verdian.