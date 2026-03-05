Verifiche post-sisma più rapide: 121 tecnici formati dalla Regione Campania

Rafforzare la capacità di risposta alle emergenze sismiche e garantire valutazioni rapide e affidabili sull’agibilità degli edifici dopo un terremoto. Con questo obiettivo si sono concluse le attività formative promosse dalla Regione Campania per l’abilitazione dei tecnici della Pubblica amministrazione incaricati delle verifiche post-sisma.

Il corso, organizzato dalla Protezione civile della Regione Campania, rientra nella strategia più ampia di potenziamento del sistema regionale di risposta alle emergenze. Attraverso lezioni in aula, moduli teorici, esercitazioni pratiche e una prova finale, i partecipanti hanno acquisito le competenze necessarie per effettuare i controlli sugli edifici colpiti da un terremoto.

La formazione e le verifiche post-sisma

Durante il percorso formativo i tecnici hanno imparato a utilizzare le schede AeDES – acronimo di “Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica” – lo strumento adottato a livello nazionale per il rilievo dei danni e la valutazione dell’agibilità degli edifici dopo un evento sismico.

Il corso si è svolto secondo gli indirizzi operativi del Dipartimento della Protezione Civile. Al termine della formazione sono 121 i tecnici abilitati, che entreranno a far parte del sistema di supporto tecnico-operativo della protezione civile per il censimento dei danni e la verifica dell’agibilità degli edifici in caso di emergenza.

I tecnici formati e le amministrazioni coinvolte

I partecipanti provengono da diverse amministrazioni pubbliche. Nel dettaglio: 19 tecnici dalla Regione Campania, 26 dagli Acer, 23 dalla Città Metropolitana di Napoli, 18 dal Comune di Napoli, 13 dalla Provincia di Avellino, 7 dalla Provincia di Caserta e 4 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania.

A questi si aggiungono 3 tecnici del Comune di Bacoli, 2 del Comune di Monte di Procida, 2 della Regione Puglia, 1 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, oltre a un rappresentante del Ministero della Difesa – Marina Militare, uno del Comune di Praiano e uno del Comune di Roccapiemonte.

I nuovi tecnici abilitati si affiancheranno a quelli già operativi, che negli ultimi anni hanno garantito supporto anche durante le fasi di criticità legate agli scenari di bradisismo dei Campi Flegrei.

Zabatta: rafforzare il sistema di protezione civile

“La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile”, sottolinea Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Protezione civile.

“È importante – aggiunge – che i tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte parlino lo stesso linguaggio operativo e conoscano procedure condivise. Questo consente di intervenire con rapidità ed efficacia nei momenti di emergenza, garantendo valutazioni tempestive e omogenee sull’agibilità degli edifici e assicurando risposte più efficienti alle comunità colpite”.

Il potenziamento del personale tecnico qualificato, evidenzia infine la Regione, consentirà di ridurre i tempi di valutazione dei danni, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e rendere più efficiente la gestione delle emergenze, contribuendo al rafforzamento del sistema regionale e nazionale di protezione civile.