Verisure si conferma leader nel settore degli allarmi per case e negozi

Verisure conferma la sua leadership in Italia nel settore degli allarmi connessi per residenze e attività commerciali raggiungendo 100.000 clienti in poco più di 5 anni.

Una crescita rapida ed esponenziale quella di Verisure, sin dal suo arrivo nella nostra penisola nel novembre 2013. L’azienda ha chiuso i primi due anni di vita con un incremento del portfolio clienti del 223% ed una crescita del fatturato del 204%.

Il 2019, sebbene ancora nel pieno della sua operatività, già si afferma come anno di innovazioni e record. Il ritmo di crescita

del portfolio clienti Verisure di questi primi 8 mesi è maggiore del 18% rispetto al ritmo di crescita dello stesso periodo 2018,

portando l’azienda a chiudere l’estate 2019 con il 48% di clienti in più rispetto alla scorsa estate.

A crescere non è solo l’ampiezza del portfolio clienti ma anche la loro soddisfazione per il servizio di sicurezza offerto e la propensione a raccomandarlo ad amici e parenti. Dall’indagine sul Net Promoter Score (NPS), metrica internazionale di

fedeltà del consumatore, condotta ad Aprile 2019 dall’Istituto di Ricerca Kantar TNS sull’interno portfolio clienti, Verisure ottiene un punteggio di 50*, 3 punti in più rispetto allo stesso periodo 2018. In particolare, dalla ricerca risulta che i clienti

consiglierebbero Verisure ad amici e parenti perché: la Centrale Operativa Verisure, monitorata h24/365 da Guardie Giurate che verificano ogni allarme in meno di 60’’ e intervengono in caso di allarme reale, “offre una risposta rapida e

professionale”; il sistema di sicurezza è “facile da installare e preciso nel suo funzionamento”.

Importanti risultati raggiunti anche grazie alla crescita di dipendenti e collaboratori Verisure Italia che oggi superano le

1.400 persone. Con un ritmo di oltre 400 nuovi ingressi l’anno, Verisure mira a raggiungere il 2025 con 8.000 persone dedite

all’offrire il miglior servizio di sicurezza sul mercato.

Altro tassello fondamentale del traguardo dei 100.000 clienti è l’innovazione che contraddistingue la multinazionale sin dalla sua nascita. Lo scorso marzo, Verisure Italia ha innovato la propria offerta di sicurezza con il lancio del fumogeno

ZeroVision, primo e unico fumogeno attivato dalla Centrale Operativa h24/365 solo in caso di allarme reale, capace di impedire il furto grazie all’emissione di un fitto fumo che satura l’ambiente in soli 45 secondi.

A soli 6 mesi dal lancio, 9 nuovi clienti su 10 scelgono ormai di proteggersi con ZeroVision e oltre 15.500 persone lo hanno già installato presso la propria casa o negozio.

Nel 2019, Verisure ha inoltre avviato la propria espansione verso il sud Italia con l’apertura della sede di Napoli. L’obiettivo è portare sicurezza e lavoro in tutta la penisola.

“Oggi festeggiamo i primi 100.000 clienti protetti, 100.000 persone che hanno affidato la loro sicurezza, la sicurezza delle loro famiglie e dei loro business al numero 1 di Europa, al numero 1 di Italia. Volevo fare i miei più grandi complimenti a tutti voi che avete realizzato questo grande traguardo. Dobbiamo essere orgogliosi di una cosa in particolare: del nostro spirito di squadra”. Dichiara Ilker Mat, direttore Generale di Verisure Italia durante l’evento di ringraziamento che ha voluto organizzare per i propri dipendenti e collaboratori in occasione del traguardo dei 100.000 clienti.