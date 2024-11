Roma, 23 nov. (askanews) – Sarà il match tra Verona e Inter, in programma oggi alle 15, ad aprire la 13^ giornata di Serie A. Due forfait importanti per Inzaghi che non avrà a disposizione Calhanoglu, per una leggera elongazione all’adduttore, e Lautaro: l’argentino in queste ore è rientrato a Milano a seguito di un virus influenzale e non sarà del match. Nei gialloblù assente Duda, out circa un mese, e problema per Coppola. Harroui favorito per giocare alle spalle di Tengstedt.