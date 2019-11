Verona, 28 nov. (Adnkronos) – Un albanese di 30-40 anni è stato trovato morto stamane, poco prima delle 13, in una via isolata dell’abitato di Isola Rizza, nel veronese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, l’uomo sarebbe morto dopo essere stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco, forse di pistola. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del Suem 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.