Veronesi “Con l’Uzbekistan interessanti opportunità per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’Uzbekistan ci sono interessanti “possibilità di esportazione, di importazione, di creare delle joint ventures”, opportunità per le società italiane di molti settori, “dall’agricoltura all’agritech”, ma anche “il farmaceutico, il petrochimico, il metallo”. Così il presidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, Giorgio Veronesi, a margine della Country Presentation dedicata all’Uzbekistan alla Camera. “È un evento che riteniamo possa essere molto utile, presentiamo l’Uzbekistan a persone che sono interessate ma che non lo conoscono bene e passeremo in rivista tutti quelli che sono i settori che potrebbero essere di interesse per le imprese, con la presenza delle istituzioni che possono supportare le loro attività”, conclude.

xi2/sat/mca1