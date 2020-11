Versalis: accordo con AlphaBio Control per produzione erbicidi e biocidi da rinnovabili

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Versalis entra nel mercato dei prodotti per la protezione dell’agricoltura da fonti rinnovabili. Grazie a un accordo con AlphaBio Control, società di ricerca e sviluppo con sedi nel Regno Unito e in Italia specializzata nella realizzazione di formulati naturali per la tutela delle colture con suoi prodotti già noti sul mercato dei fitofarmaci, la società chimica di Eni svilupperà erbicidi e anche biocidi per la disinfezione delle superfici a base vegetale e biodegradabili, utilizzando la produzione dei principi attivi della piattaforma di chimica da rinnovabili a Porto Torres, in Sardegna.