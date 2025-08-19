Versione deluxe dell’ottavo album dei Maroon 5 “Love is Like”

Milano, 19 ago. (askanews) – I Maroon 5 hanno pubblicato venerdì il loro ottavo album in studio, “Love is Like”, che è arrivato accompagnato anche da un’edizione deluxe contenente 3 brani aggiuntivi, tra cui la collaborazione con il dj e producer Marshmello nel brano “Closer”

“Love is Like” è un album senza skip, da ascoltare tutto d’un fiato e in cui ogni brano può diventare l’ennesima hit del gruppo.

I Maroon 5 hanno dato il via alla loro nuova Era con con il primo singolo “Priceless”, una collaborazione con LISA delle Blackpink, che ha riunito due popstar globali le cui voci sono conosciute e amate da generazioni di fan. Il brano, accolta dalla testata Billboard come ‘un momento importante di crossover pop’, ha raggiunto le primissime posizioni nella classifica radio in Italia. Negli USA, invece, la canzone ha raggiunto il quarto posto nella classifica radio Hot AC, regalando ai Maroon 5 la loro ventottesima Top10, secondi solo a Taylor Swift nella storia della medesima classifica. L’elegante video musicale del brano è stato diretto da Aerin Moreno.

È seguito poi il magnetico secondo singolo “All Night”, accompagnato da un vivace video musicale ispirato agli anni ’80 in cui Behati Prinsloo, moglie di Levine, ha preso il posto del marito al centro del palco, supportata dall’intera band, compreso Adam al sassofono. Il brano, attualmente in rotazione radiofonica nel nostro Paese, è già tra i più trasmessi. Infine, prima della release dell’album, è stato pubblicato anche il brano “California”, una tracia intima e nostalgica caratterizzaa da calde sonorità acustiche e una produzione raffinata.

Infine, il nuovo singolo uscito insieme al disco è “Love Is Like”, che vede la partecipazione della leggenda dell’hip hop Lil Wayne. Il nuovo singolo è un inno dinamico e ad alta energia, impreziosito dal flow distintivo di Lil Wayne. Il brano è accompagnato da un video musicale giocoso diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) che segue la band in una giornata frenetica per le strade di New York City.

Per promuovere il nuovo album, la band intraprenderà un tour negli Stati Uniti che avrà inizio questo autunno. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, prevede 23 date e toccherà le principali città da costa a costa, tra cui un concerto nella loro città natale al Kia Forum di Los Angeles e una tappa all’iconico Madison Square Garden di New York City, prima di concludersi il 25 novembre a Detroit, Michigan.