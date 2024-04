Versione speciale della Vespa in vendita solo per quattro giorni

ROMA (ITALPRESS) – Piaggio compie 140 anni e Vespa la celebra con un’edizione speciale. Il Centro Stile Piaggio ha realizzato un modello che è già nelle mire dei collezionisti perchè verrà prodotto in numero limitato a un massimo di 140 pezzi e sarà disponibile per soli quattro giorni, gli stessi del grande raduno mondiale Vespa World Days 2024 che, dal 18 al 21 aprile, riunisce migliaia di vespisti e i Vespa Club nazionali di 66 paesi.

Nei giorni della festa, Vespa 140th of Piaggio sarà infatti ordinabile sul web o, in presenza al Vespa Village, cuore pulsante di Vespa World Days 2024 che si svolgeranno a Pontedera.

In Vespa 140th of Piaggio, realizzata sulla base di Vespa Gtv, il rispetto delle forme più classiche ed evocative della storia Vespa si realizza grazie al connubio tra mito e modernità, nel quale il faro basso e il manubrio in tubo a vista si uniscono a finiture sportive e a un equipaggiamento hi-tech.

La versione speciale è caratterizzata da grafiche blu e celesti su body bianco, le cromie istituzionali del Gruppo Piaggio, che interagiscono con la classica grafica e il nuovo monogramma di Vespa, e dal logo celebrativo dei 140 anni. Livrea ripresa anche dal classico cravattino sullo scudo anteriore, segno distintivo di ogni Vespa, disegnato con triple prese d’aria su entrambi i lati e griglie centrali. Anche il cupolino è un richiamo allo spirito racing al quale si ispira la Gtv. La sella è blu, con doppia cucitura tono su tono e a contrasto ed è caratterizzata dall’inconfondibile look monoposto, con una seduta ampia e confortevole. E’ di serie il coprisella posteriore, altra citazione dell’anima elegantemente sportiva di Vespa. Anche i cerchi ruota, in colore blu con inserti azzurri, sono dedicati al modello. Completano l’estetica della nuova Vespa 140th of Piaggio, le finiture in nero del bordo scudo, degli specchietti, della marmitta e delle pedane estraibili per il passeggero. Ogni esemplare sarà identificato da una targhetta celebrativa numerata, posta nel retro scudo, anch’essa arricchita con logo dei 140 anni. La nuova Vespa 140th of Piaggio è spinta dal monocilindrico 300 hpe (High Performance Engine), con distribuzione a 4 valvole, raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica. Accreditato di una potenza pari a 17,5 kW (23,8 CV) è il motore più performante mai montato su una Vespa. La fanaleria è full led, compreso il caratteristico faro basso, mentre la strumentazione mantiene l’elegante forma circolare ma è ora completamente digitale, soluzione che consente di sfruttare le funzionalità offerte dal sistema di connettività Vespa MIA, disponibile come accessorio. Comodità e praticità sono evidenziate dall’introduzione del sistema keyless, che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave. Sul fronte della sicurezza, sono presenti di serie il controllo della trazione elettronico ASR e il sistema antibloccaggio in frenata ABS. Vespa 140th of Piaggio può essere dotata di una serie di accessori di grande stile tra i quali spicca la grande borsa posteriore in pelle di prima qualità, con logo Vespa a rilievo e rinforzi in pelle liscia sul fondo e sulle maniglie, che consentono un fissaggio facile e sicuro sul portapacchi posteriore. Portapacchi anteriori e posteriori, il grande parabrezza in metacrilato e le barre di protezione della carrozzeria sono tra gli accessori che ampliano il comfort.

