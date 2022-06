Verso il Campania Teatro Festival: lunedì si presenta la quindicesima edizione

Si terrà lunedì 6 giugno alle 15.00 su piattaforma Teams (link: urly.it/3nycr) l’incontro “Verso il Campania Teatro Festival”, durante il quale sarà presentata la quindicesima edizione della kermesse con le specializzande e gli specializzandi del Master in Drammaturgia e Cinematografia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Interverranno Nadia Baldi, Regista e Vicedirettrice Artistica Fondazione Campania dei Festival; Vincenzo Caputo, membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia e docente di Letteratura italiana; Brunella Fusco, Internazionalizzazione cooperazione culturale e digitalizzazione Fondazione Campania dei Festival.

«Il Master – dichiara Vincenzo Caputo – offre agli iscritti l’opportunità di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite. Gli specializzandi, in qualità di critici teatrali, collaborano da tempo con il Campania Teatro Festival, pubblicando un “diario di bordo critico” ospitato sul sito ufficiale dell’istituzione culturale (https:// campaniateatrofestival.it/). Ciò consente loro di visionare gli spettacoli anche tramite accessi speciali alle prove generali e alle fasi di preparazione. È una sinergia importante che consente appunto di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante lezioni e laboratori».

«Le sinergie create con le Università della Campania – dichiara Brunella Fusco, Internazionalizzazione cooperazione culturale e digitalizzazione Fondazione Campania dei Festival – rappresentano uno straordinario e costante laboratorio sulla diffusione del sapere. Mescolando alta formazione e spettacolo dal vivo la Fondazione Campania dei Festival, attraverso diverse progettualità ed in particolare attraverso il Campania Teatro Festival grazie alla direzione artistica di Ruggero Cappuccio, collabora con l’Università Federico II e con i giovani critici in formazione, allievi del Master in Drammaturgia e Cinematografia, accogliendo con favore ed interesse le loro recensioni sul sito Ufficiale».

Confermare nel tempo questa tipologia di progetti contribuisce alla formazione di esperti della drammaturgia in grado di operare nel campo dello spettacolo e dell’industria culturale.