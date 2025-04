Verso il Festival del Management, terzo incontro alla Feltrinelli di piazza dei Martiri: la leadership femminile

In vista della terza edizione del Festival del Management previsto per l’8 e il 9 maggio alla Federico II, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà il terzo incontro di avvicinamento, che si terrà martedì 29 aprile alle ore 18, con un focus sul tema: “Management al femminile: protagoniste silenziose o leader nella gestione delle imprese?”. L’evento vedrà la partecipazione di Arabella Mocciaro Li Destri, presidente di Sima; Claudia Perillo, qmministratore Biotech – Gruppo Svas Biosana e consigliere nel Direttivo dei Giovani imprenditori di Napoli; Rosanna Spanò, professore di Economia aziendale alla Federico II, co-autrice insieme a Roberto Vona del libro Imprese Visionarie. Storie di Ispirazione (Editoriale Scientifica), Maria Colurcio, membro del Consiglio direttivo di Sima. A moderare il dibattito sarà la giornalista Diletta Capissi.

Questo ultimo incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento al Festival del Management e conferma la rinnovata collaborazione tra Feltrinelli e Sima, la Società italiana di management.

Blue dell’innovazione e della leadership al femminile

“Le diseguaglianze economiche e le disparità di genere rappresentano un nodo cruciale per lo sviluppo della libertà femminile e un presupposto fondamentale per la crescita inclusiva del Paese – spiega Arabella Mocciaro Li Destri -. In questo scenario assume importanza il ruolo apicale ricoperto dalle donne – imprenditrice, componente del Cda o manager – e come esso influisca sulla capacità di incidere sulle organizzazioni che guidano affinché si generino condizioni per incrementare la loro natura inclusiva. Nell’ambito del Festival del Management valorizzeremo i temi e le storie della cultura d’impresa al femminile. Saranno premiati inoltre i migliori team di studentesse e studenti che partecipano al contest “Make IT a Case”, organizzato in partnership con Invitalia con il coinvolgimento dei docenti soci di Sima in tutta Italia. Si tratta di un’iniziativa realizzata nell’ambito del programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del Pnrr e gestito da Invitalia, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e di sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, con particolare riguardo agli ambiti scientifici e tecnologici e alla capacità di produrre innovazione, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori”.

La leadership non ha genere?

“Il vero cambio di passo avverrà quando smetteremo di parlare di leadership al femminile o al maschile – sottolinea Claudia Perillo -. Finché continueremo a vedere queste due categorie come separate, manterremo vivo – anche inconsapevolmente – un elemento di discriminazione nella nostra mente. La leadership non ha genere: è una qualità profondamente umana, un dono e, al tempo stesso, un allenamento costante. Se vogliamo costruire imprese e società davvero inclusive, dobbiamo superare il bias delle etichette e imparare a valorizzare le persone per ciò che sono e per il contributo che possono offrire all’organizzazione. Una governance efficace può nascere dalla combinazione tra un leader influente e visionario – come nel caso del nostro Gruppo con mio padre Umberto – e l’intelligenza collettiva di una leadership condivisa, capace di accogliere e far emergere il potenziale di ogni persona, oltre ogni definizione, che sia di genere o di altra natura”.

Visione, resilienza e ispirazione

“Siamo convinti che il successo aziendale delle donne sia spesso costruito su una visione condivisa e su una leadership capace di unire etica, estetica e strategia – afferma Rosanna Spanò, coautrice del libro Imprese visionarie. Storie di ispirazione – e in un contesto dove l’imprenditorialità femminile è ancora troppo spesso sottovalutata o invisibile. Nel volume abbiamo contribuito a riportare al centro storie e modelli che parlano anche alle nuove generazioni e pronte a innovare, a guidare e a costruire imprese “visionarie”. Insomma è il racconto di scelte coraggiose in cui valori come la creatività, la cura dei legami familiari, la responsabilità sociale e l’attenzione all’ambiente diventano strategia”.

Il Festival del Management 2025

Il Festival del management, organizzato dalla Sima, rappresenta un appuntamento fondamentale per il mondo del management e della cultura d’impresa. Dopo il successo delle edizioni precedenti all’Università Bocconi, la terza edizione, che si terrà a Napoli, esplorerà il tema “Deep blue: le interconnessioni tra il blu profondo dello spazio e degli oceani”, affrontando le potenzialità e le fragilità delle infrastrutture tecnologiche globali. Si discuterà delle opportunità e delle minacce nei cieli e nei mari, nonché delle sfide legate all’innovazione nel “deep blue” di spazio e mare.