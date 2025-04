Gimme Some More International Dance Competition, il 4 maggio a Roma l’evento più atteso dell’anno

di Massimiliano Craus

Si scaldano i motori della Signs Dance Productions e dello CSEN Nazionale per riportare in scena il Gimme Some More International Dance Competition, anche quest’anno in scena al Palastudio di Cinecittà World di Roma domenica 4 maggio. Qui c’è l’inconfondibile mano di Giovanbattista Russo, deus ex machina della Street Dance italiana e direttore artistico super appassionato. “Un ringraziamento speciale va al Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti – afferma il direttore artistico – per il costante supporto al mondo della danza CSEN e per la fiducia riposta nei progetti firmati CSEN Street Dance Nazionale, che rappresenta un importante momento di incontro, formazione e confronto per giovani danzatori e coreografi. Fondamentale anche il contributo dello staff di Signs Dance Productions, con Jessica Passerini, Daniele Pasquini, Eleonora Gabrielli e Barbara Rizzotti, professionisti instancabili che, con dedizione e competenza, rendono possibile ogni dettaglio di questo grande evento”.

Ci siamo, dunque, con l’evento più atteso di questo 2025 già di successo per il direttore artistico, intento a celebrare l’eccellenza tersicorea in tutte le sue forme. L’appuntamento è dunque fissato presso il nuovissimo Palastudio di Cinecittà World, uno spazio innovativo e suggestivo che ospiterà talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento istituzionale, promosso e prodotto da Signs Dance Productions, in collaborazione con CSEN Nazionale, si articola in due divisioni principali: la Academic Division, modern, contemporary e fusion style, e la Street Dance Division, Hip Hop, Street Jazz, Contaminazione, che accende i riflettori sulle culture urbane e le loro espressioni artistiche più autentiche. La direzione artistica è affidata a Giovanbattista Russo, punto di riferimento nel panorama della danza italiana, e responsabile nazionale CSEN settore street dance, che guiderà il team con visione e passione, garantendo un altissimo livello artistico e organizzativo. Ad accompagnare la direzione artistica nel viaggio intorno al mondo della danza ci sarà una giuria internazionale che per la categoria Academic prevede Matteo Vignali, Noemi della Vecchia, Luca Adrea Tessarini coreografi e danzatori internazionali, special judge per Academic division il maestro Stefano Fardelli, direttore del network internazionale Eurasia Dance Project, scouting per accademie e concorsi europei, che assegnerà delleincredibili borse di studio presso il Berlin Dance Institute, Cdsh Hamburg, Dancehouse di Milano, Padova in Danza, Portugal Dance Competition ed altri ancora. Per la Street Dance Division ci saranno invece Flaminia Genoese, Teko e Mark Magsino. Il montepremi in denaro per tutte e due le divisioni sarà del valore di 2500 euro.

“Gimme Some More non è solo una mera competizione – aggiunge Giovanbattista Russo – ma è una vera e propria celebrazione dell’arte del movimento, un’esperienza unica di vera crescita artistica dove i partecipanti, come spesso accade, non sono solo dei numeri ma il vero cuore pulsante della kermesse. Un contesto di altissimo livello, che vedrà protagonisti scuole e gruppi di danza da tutta Italia e dall’estero, le migliori realtà nel panorama della danza italiana certamente hanno già aderito numerose! Dopo i numeri dello scorso anno di 1234 danzatori, 1740 spettatori in platea, 82 ensemble di danza e 203 coreografie, quest’anno il Gimme sarà immensamente più grande, anche in vista del prossimo decimo compleanno che si terrà con l’attesissimo memorial nel 2026”. Per info ed aggiornamenti sulla manifestazione contattare la direzione artistica ai seguenti contatti: link iscrizione-https://linktr.ee/signsdancelab, @GIMMESOMEMORE o scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica info@signsdancelab.it.