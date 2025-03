Verso il Vinitaly: l’eccellenza enologica campana fra tradizione e innovazione, focus a Benevento

Un evento per celebrare l’eccellenza enologica campana in vista della grande fiera di Verona: la Camera di commercio Irpinia Sannio ha organizzato una conferenza stampa per presentare la partecipazione dei vini del territorio alla 57ª edizione di Vinitaly, la più prestigiosa manifestazione dedicata al mondo del vino, che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. L’incontro si svolgerà a Benevento il 18 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in Piazza IV Novembre, 1.

Il territorio dell’Irpinia e del Sannio è da sempre sinonimo di eccellenza vinicola, con produzioni che affondano le radici in una tradizione secolare, unite a un’innovazione costante per garantire qualità e sostenibilità. Durante la conferenza stampa, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della filiera vitivinicola illustreranno il programma di partecipazione alla fiera e gli obiettivi della presenza irpino-sannita a Vinitaly.

All’evento interverranno Girolamo Pettrone, Commissario straordinario della Camera di commercio Irpinia Sannio, e Antonello Murru, direttore di Valirsannio, azienda speciale della stessa Cciaa che si occupa della valorizzazione e promozione del settore agroalimentare. A portare il contributo del mondo scientifico e industriale sarà Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania (Dac), che evidenzierà le connessioni tra innovazione tecnologica e produzione vitivinicola.

Il focus principale sarà dedicato alla qualità e tutela delle denominazioni locali, grazie agli interventi di Teresa Bruno, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, e Libero Rillo, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, che illustreranno le strategie di promozione e protezione dei vini del territorio.

A impreziosire l’incontro, ci sarà la partecipazione di Luciano Pignataro, giornalista del Mattino e curatore della guida dedicata ai vini dell’Irpinia e del Sannio, che offrirà una panoramica sulle prospettive di mercato e sul valore culturale della viticoltura campana. Ad arricchire il dibattito con un punto di vista scientifico sarà Francesca Marino, biologa nutrizionista, che interverrà in videocollegamento per approfondire gli aspetti legati ai benefici del vino nella dieta mediterranea.

A moderare l’incontro sarà Alex Giordano, Coordinatore del progetto “Storie di Futuro” della Cciaa Irpinia Sannio, iniziativa che mira a raccontare il tessuto produttivo e le eccellenze del territorio attraverso un linguaggio innovativo e coinvolgente.