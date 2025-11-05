Verso il XX convegno nazionale della Siiv (Società italiana di infrastrutture viarie)

Lla S.I.I.V. si avvia verso la conclusione di un 2025 ricco di risultati, eventi e soddisfazioni. Come da tradizione, il mese di novembre vedrà riunirsi la comunità S.I.I.V. per l’annuale Assemblea nazionale dei soci, occasione che quest’anno coinciderà con tre giornate dense di appuntamenti importantissimi.

L’evento si svolgerà a Napoli, nella ultramoderna cornice del Campus di San Giovanni a Teduccio, grazie al lavoro organizzativo del Presidente Prof. Gianluca Dell’Acqua, che ha saputo costruire un programma ricco e strutturato, capace di toccare tutti i temi strategici dell’associazione.

Il 19 novembre, nel pomeriggio, si terrà una conferenza dedicata alla divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, sviluppati da soci della S.I.I.V., articolata in due sessioni con sette interventi, preceduti dai saluti istituzionali del Presidente. Sarà un momento importante di approfondimento scientifico e di confronto.

Il 20 novembre si terrà il XX Convegno Nazionale della S.I.I.V., l’evento. In mattinata, interverranno gli stakeholder del settore infrastrutturale: MIT – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ANSFISA, Italferr, ASPI. I lavori saranno dal Prof. Andrea Prota, Presidente della Scuola Politecnica, dal Prof. Francesco Pirozzi, Direttore del DICEA dell’Università di Napoli, dall’Avv. Bruni, Presidente CdA ENAV, dallIng. Strisciuglio, Preisdente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, dal Prof. Mezzadri Presidente dell’Italian Flight Safety Committee e dall’Ing. Barbara Di Franco ResponsabileANAS Campania.

A seguire, la sessione “Strade: sostenibilità e innovazione” ospiterà contributi accademici e tecnici sul futuro delle infrastrutture viarie. Dopo il light lunch, i lavori riprenderanno con due sessioni in serie: “Ferrovie: pianificazione e diagnostica” e “Aeroporti: standardizzazione e manutenzione”, tutte le sessioni saranno moderate dalla Dott.ssa Biggi (Ufficio Stampa ANAS). In chiusura, una tavola rotonda sarà dedicata ai materiali e alle forniture. La giornata terminerà in un clima più informale con l’apericena sociale, momento di convivialità e networking tipico dello spirito della S.I.I.V.

Il 21 novembre, giornata conclusiva, si aprirà con l’Assemblea dei soci, seguita nel pomeriggio dalla X edizione della S.I.I.V. Arena, competizione a cui prenderanno parte 15 soci junior tra dottorandi e giovani ricercatori. I partecipanti presenteranno i propri progetti di ricerca, confrontandosi su idee, innovazione e prospettive future. L’Arena 2025 è dedicata alla memoria del compianto Prof. Ing. Renato Lamberti che, nel 1990, fu tra i Soci fondatori della S.I.I.V., fu poi Presidente della Società Italiana di Infrastrutture Viarie dal 2008 al 2010 e fu infine Socio onorario della S.I.I.V. dal 2013.

Il prestigio della S.I.I.V. nel comparto delle infrastrutture di trasporto è confermato dall’ampia partecipazione di speaker, stakeholder, partner e sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa. Un evento che si preannuncia carico di contenuti, energia e spirito di comunità.

Non resta che attendere e partecipare a questa straordinaria celebrazione del sapere tecnico-scientifico.

Il programma del convegno