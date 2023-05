Verso la realizzazione delle fasi programmate del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 dell’Asvis

05 05 2023

Ieri, giovedì 4 maggio a Roma, presso Radio Rai, in via Asiago, 10, si è tenuta la conferenza stampa di lancio del Festival. Nel corso dell’incontro sono state presentate le iniziative e le novità che animeranno il ricco calendario delle manifestazioni, diffuse su tutto il Paese, nonché i principali eventi, suddivisi in cinque tappe, (Napoli, Bologna, Milano, Torino, Roma) e dai suoi Gruppi di lavoro organizzati. L’Alleanza ha costituito due tipologie di gruppi di lavoro che sono permanenti e assolutamente non finalizzate all’organizzazione del Festival

su singoli Goal o gruppi di Goal (13 gruppi di lavoro);

su tematiche trasversali (6 gruppi di lavoro): (qui) https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/

e inoltre è stata presentata la campagna di comunicazione istituzionale, realizzata in collaborazione con il Dipartimento Informazione editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (qui) che è al fianco dell’ASviS per la diffusione attraverso le reti Rai. Gli eventi principali del Festival, realizzati dall’ASviS e dai suoi Gruppi di lavoro, saranno l’occasione per approfondire le molteplici tematiche legate all’Agenda 2030 delle Nazioni unite. Cinque le tappe previste per portare i temi della sostenibilità nei territori. Oltre agli eventi principali, numerose anche le altre iniziative organizzate dagli Aderenti all’Alleanza in tutta Italia.

Sono intervenuti i presidenti dell’Alleanza Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il direttore scientifico Enrico Giovannini, la presidente Rai Marinella Soldi e i rappresentanti dei partner del Festival.

L’evento apre a Napoli dove si tiene la prima tappa del Festival con due sessioni, ambedue alla Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Rettore prof. Matteo Lorito nella sede della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, Largo S. Marcellino, Napoli

Lo Stato e le Regioni per lo sviluppo sostenibile e il superamento delle disuguaglianze: dal Pnrr ai fondi europei per la coesione

Lunedì 8 maggio 2023 Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, Largo S. Marcellino, Napoli

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube dell’ASviS

La settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si colloca in un momento cruciale per la definizione delle politiche economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. Infatti, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il disegno dei nuovi interventi previsti da RepowerEU e soprattutto la definizione delle politiche territoriali finanziate dai fondi europei per la coesione 2021-27 segneranno il futuro dell’Italia fino al 2030. Per questo, è indispensabile assicurare un pieno allineamento delle politiche nazionali e regionali con gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività e il rafforzamento della coesione sociale. I territori in particolare rappresentano l’attore principale da cui deve essere veicolata la transizione verso un modello più sostenibile, promuovendo politiche che tengano conto degli ambiti ambientali, sociali, economici e istituzionali che dal basso possano portare il Paese verso i traguardi disegnati dall’Agenda 2030 con il supporto attivo della società civile e del settore privato. Nel corso dell’evento di apertura l’ASviS ospiterà un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare delle Regioni e delle Città, insieme a rappresentanti del Governo e della Commissione europea e di importanti stakeholder economici, per disegnare insieme strategie che garantiscano la coerenza delle politiche nazionali e territoriali e delle strategie del settore privato per lo sviluppo sostenibile, oltre a mettere in evidenza buone pratiche e risultati conseguiti. L’evento avrà una sessione lunedì 8 maggio nel pomeriggio e una sessione martedì 9 maggio mattina.

PROGRAMMA 15.00 – 15.20 Introduzione

Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS

15.20 – 16.20 La coerenza delle politiche nazionali e territoriali per lo sviluppo sostenibile: dal Pnrr alla programmazione dei fondi 2021-27

Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Enrico Giovannini, direttore Scientifico dell’ASviS

Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr

16.20 – 17.20 Le regioni italiane di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile

Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria

17.20 – 18.30 Investire per uno sviluppo sostenibile: dove e come? Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Oscar Cicchetti, presidente Inwit Enrica Danese, direttore Institutional communication, sustainability & sponsorship Tim

Simone Gamberini, presidente di Coopfond Nicola Lanzetta, head of Italy di Enel

Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli

Luigi Merlo, direttore dei rapporti istituzionali per l’Italia di Gruppo Msc e presidente di Federlogistica

18.30 – 18.45 Conclusioni

Mattina di Martedì 9 maggio 2023 II Sessione

PROGRAMMA 10.00 – 10.10 Introduzione

Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS 1

0.10 – 10.25 Keynote speech Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici e monetari

10.25 – 10.40 L’impatto degli ecosistemi dell’innovazione sullo sviluppo dei territori

Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple developer academy

10.40 – 11.50 Le città e le comunità locali: motori di trasformazione o di rallentamento?

Modera Riccardo Iacona, autore e conduttore di “Presa diretta”, Rai Tre

Marco Bucci, sindaco di Genova

Antonio Decaro*, sindaco di Bari e presidente dell’Anci

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali

11.50 – 13.00 Lo sviluppo sostenibile dei territori italiani in pratica: proposte e impegni concreti

Modera Riccardo Iacona, autore e conduttore di “Presa diretta”, Rai Tre

Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum Pa

Claudio De Vincenti, presidente di Azzurra aeroporti, Gruppo Mundys e presidente onorario della Fondazione Merita Rossella Fasola, public affairs manager di Randstad

Enrico Fusco, capo dei servizi di ingegneria di Invitalia Anna Giunta*, Università Roma Tre Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione Nord Est

Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia

13.00 – 13.15 Keynote speech Daniela Santanchè*, ministro del Turismo

13.15 – 13.30 Conclusioni: cosa abbiamo imparato? Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS