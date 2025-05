Verso la Tre Golfi Sailing Week: 125 barche iscritte (anche 4 multiscafi). Wally Yachts nuovo partner

Mancano pochi giorni al via della Tre Golfi e l’entusiasmo cresce: 125 imbarcazioni iscritte, tra cui 32 Maxi e, per la prima volta nella storia dell’evento, anche 4 multiscafi. Organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione, con lo YCI di Genova e con il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con Rolex Official Timepiece e Loro Piana, la Tre Golfi Sailing Week si conferma tra gli appuntamenti velici più prestigiosi del Mediterraneo.

Un’importante novità dell’edizione 2025 è l’ingresso di Wally Yachts tra i partner ufficiali della manifestazione. Brand iconico sinonimo di innovazione, design e performance, Wally rafforza ulteriormente il profilo internazionale dell’evento, contribuendo a valorizzare lo spettacolo in acqua e a terra con, tra gli altri, il neonato wallyrocket51 Team Django, che, con un equipaggio di altissimo livello, arricchirà la flotta dell’ORC.

Il programma sportivo si articolerà in tre momenti principali: si comincia dal 7 al 10 maggio con il Campionato del Mediterraneo ORC, valido anche come tappa di avvicinamento al Mondiale ORC 2026. Il 16 maggio sarà la volta della storica Regata dei Tre Golfi, che celebra quest’anno la sua 70ª edizione, con partenze scaglionate dalle 16 dalla rada Santa Lucia a Napoli, lunga circa 150 miglia passerà in alcuni dei più suggestivi scorci del Mediterraneo, nei Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, girando le iconiche isole di Ischia, Ponza, Capri e Li Galli. A seguire, dal 17 al 22 maggio, si disputerà a Sorrento il prestigioso Campionato Europeo IMA Maxi, che riunirà la flotta dei grandi scafi in una serie di regate costiere tra le più attese della stagione.

Le imbarcazioni saranno distribuite tra Sorrento, Vico Equense e Napoli, con regate offshore e inshore che si svolgeranno in uno degli scenari più affascinanti al mondo. Le sfide in mare promettono emozioni forti: protagonisti i Super Maxi tra i 93 e i 100 piedi, e i competitivi 72 piedi nella “Maxi Grand Prix Class”. Occhi puntati anche sul debutto dei multiscafi, che si contenderanno il nuovo Trofeo Multiscafi.

Grande vela e grande convivialità: un programma sociale d’eccezione

Accanto alle regate, la Tre Golfi Sailing Week proporrà un ricco programma sociale, pensato per celebrare lo spirito di condivisione che da sempre anima la manifestazione. Si partirà l’8 maggio con un DJ Set offerto da North Sails, come tutti i quotidiani Pasta Party a fine giornata, al Marina di Sorrento, nel cuore del Villaggio Regata. Il 16 maggio, prima della partenza della storica 70ª Regata dei Tre Golfi, alle ore 12 la cerimonia dell’alzabandiera al Circolo del Remo e della Vela Italia, che, con il fondamentale supporto del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, offriranno ad armatori ed equipaggi la spaghettata sulle banchine dei due storici Circoli, a cui alle ore 20, seguirà il tradizionale pranzo con DJ set per Soci e autorità.

Il 18 maggio sarà il turno del Loro Piana Dinner, esclusivo appuntamento dedicato ai partecipanti del Campionato Europeo IMA Maxi. Il giorno successivo, 19 maggio, gli armatori dei Maxi saranno ospiti dell’International Maxi Association per un cocktail al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Gran finale il 21 maggio a Le Axidie, dove andrà in scena il “Tre Golfi Starred Chefs Dinner Party”, una serata stellare che vedrà protagonisti trenta chef campani insigniti della stella Michelin, in un evento aperto a tutti gli armatori, equipaggi, autorità e ospiti.

“Siamo onorati e lusingati dell’entusiasmo con cui armatori di tutto il mondo continuano a rispondere al nostro invito – ha affermato il presidente del Circolo Italia Italia, Roberto Mottola di Amato –. Auspichiamo che l’edizione 2025 sarà memorabile, sia in acqua che a terra. Grazie al sostegno di partner come Rolex, Loro Piana, North Sails, con l’ultimo aggiunto Wally e di altri sponsor, l’accoglienza sarà all’altezza della tradizione del nostro territorio”.

La Tre Golfi Sailing Week 2025 può contare su sponsor di eccellenza come Rolex, Loro Piana, North Sails, Wally Yachts, Banca Patrimoni Sella & C., Ferrarelle, Ottogas, Deloitte, Italia Yachts, Le Axidie, Caffè Borbone, Schenker e Consorzio Prosecco Doc.