In vista delle prossime, e di un possibile “campo largo” di centrosinistra, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta , è “pronto a parlare con chiunque sarà disponibile”. Bisogna però “partire da unocostruttivo”, aggiunge. Non solo. “Va ripudiata la logica deisecondo cui se vengo io non viene lui”. Lo afferma a “Mezz’ora in più” su Rai3.