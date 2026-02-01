Verso Modenantiquaria 2026: maioliche, tappeti e Guercino

Incontro con alcuni galleristi: Subert, Cattai e Fondantico

Modena, 1 feb. (askanews) – Si apre il 7 febbraio l’edizione 2026 di Modenantiquaria, evento rilevante per il settore dell’arte antica e dell’antiquariato, a testimonianza di una perdurante vitalità del comparto. Abbiamo incontrato alcuni dei galleristi che esporranno e abbiamo chiesto di presentarci il loro progetto.”Noi facciamo uno stand praticamente solo di oggetti – ci ha detto Michele Subert di Subert Antiquariato di Milano – e, come stiamo facendo negli ultimi anni, portiamo soprattutto maioliche, dall’inizio del Cinquecento fino alla fine del Settecento. Quindi abbiamo maioliche, entrando proprio nel particolare, dal 1510-20 fino al 1780 circa. Abbiamo visto che negli ultimi anni abbiamo avuto un buon riscontro nelle mostre con le maioliche che quindi continuiamo su questo filone”. Tra gli oggetti di alto antiquariato spiccano anche i tappeti. “Quest’anno per l’edizione di Modenantiquaria – ha aggiunto Mirco Cattai, titolare della Galleria Mirco Cattai di Milano – presenterò alcuni tappeti che rappresentano il mio lavoro, quindi porterò l’eccellenza della Turchia, soprattutto focalizzata nell’Anatolia antica dal XVI a XVII secolo, con tre esemplari chiamati transilvani e poi porterò un anteprima di un’importante mostra che sto presentando nella mia galleria questi giorni sulla Cina, quindi presenterò due esemplari di tappeti cinesi e due coppie di sculture Tang che vanno dal 600 al 900 dopo Cristo”. Non mancherà però, ovviamente, la pittura. “In questa mostra che avviene tra pochi giorni – ha concluso Tiziana Sassoli della Galleria Fondantico di Bologna – forse uno dei pezzi più importanti è questo dipinto raffigurante San Filippo Neri del Guercino. È uno sforzo che ognuno di noi fa per allestire una mostra proprio che dia un panorama generale di quello che è oggigiorno il fatto di essere antiquari o galleristi d’arte”.La 39esima edizione di Modeantiquaria, patrocinata da Associazione Antiquari d’Italia e FIMA, si tiene a Modena Fiere dal 7 al 15 febbraio.