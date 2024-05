Verso Sud, Anna Roscio (Intesa Sanpaolo): La nostra banca può diventare l’hub energetico del Mediterraneo

“La nostra Banca sostiene da sempre lo sviluppo economico del Mezzogiorno, che in questo nuovo contesto geopolitico può diventare l’hub energetico del Mediterraneo”. Così Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, durante il Forum Ambrosetti ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento. “Abbiamo di recente rinnovato il sostegno alla crescita delle aziende italiane -ha aggiunto Roscio- attraverso il programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ che prevede un plafond di 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità del sistema produttivo del Paese. Offriamo soluzioni di finanziamento dedicate e consulenza per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste nel piano Transizione 5.0 per favorire nuovi investimenti in fonti rinnovabili. Il nostro Gruppo -conclude Roscio- supporta la transizione ecologica anche attraverso la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili”.