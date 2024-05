“Verso Sud”, il ministro Musumeci: Liberarsi dalla gabbia “Questione meridionale”

Bisogna liberarsi da “questo anestetico che si chiama questione meridionale e basta stare con il fazzoletto in mano. Basta lamentarsi“. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo alla terza edizione di “Verso Sud”, il forum organizzato da The European House Ambrosetti che si chiude oggi a Sorrento. “C’è chi ha campato 100 anni sulla questione meridionale, ora basta: lasciamola agli studi universitari”, ha rilanciato ancora il ministro dicendo che a suo giudizio è “diventata una gabbia dalla quale bisogna uscire”. “Noi possiamo mettere a disposizione tutte le risorse, ma le risorse hanno bisogno di un progetto, di un cantiere”, ha detto ancora, auspicando che ogni Regione possa puntare su uno specifico settore. “Il Sud può diventare il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e per una serie di ragioni”, ha detto ancora Musumeci guardando alle scommesse del futuro. “Il piano Mattei non è una battuta elettorale e consegna all’Italia la sua naturale funzione e l’Italia è l’interlocutrice principale dei paesi del Mediterraneo”, ha aggiunto.