“Verso Sud”, messaggio di Tajani al Forum Ambrosetti di Sorrento: Governo attento al Sud

“Guardare verso il Sud vuol dire guardare verso l’Africa la cui crescita è una priorità strategica di questo governo. Il governo guarda con decisione verso il Sud che offre importanti prospettive di crescita per l’Italia e per l’Europa: il dialogo con le imprese e con il settore privato è cruciale.Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani in un video messaggio inviato al“Il quadro internazionale è ovviamente complesso: abbiamo la guerra in Medio Oriente, le tensioni in Mar Rosso e il conflitto in Ucraina. L’Italia è impegnata a fare del nostro G7 uno strumento di pace e di stabilità. Lavoriamo per rilanciare il dialogo politico e arrivare alla soluzione dei due Stati e dei due popoli che vivano in pace e in sicurezza. Questo ribadirò al ministro degli Esteri palestinese quando lo incontrerò presto a Roma”. Quanto al Mar Rosso, Tajani ha ribadito, infine, che è stato il governo italiano “a dare l’impulso politico per dare vita alla missione Aspides e i risultati sono incoraggianti”. “Nei primi due mesi – ha concluso – oltre cento navi sono state assistite”.