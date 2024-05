Verso Sud, una strategia geopolitica per l’Ue: ministri e governatori dal 17 al forum Ambrosetti di Sorrento

Una piattaforma pubblico-privata a carattere internazionale unica in Italia nata con la finalità di riunire, in un unico think tank, le imprese, Istituzioni, rappresentanti dell’accademia e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova idea di Sud e di Paese, fortemente proiettata sul Mediterraneo. È il Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, che vede la terza edizione in programma il 17 e 18 maggio a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria). Il progetto è realizzato da The European House – Ambrosetti e sostenuto dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e da Gruppo FS, Intesa Sanpaolo, CISE – Confederazione Italiana Sviluppo Economico, Coldiretti, Edison, Gruppo MSC, Mediocredito Centrale – Invitalia, e Gruppo Adler.

Cooperazione e pace nel Mediterraneo, sicurezza alimentare, Piano Mattei, sfida demografica e formazione del capitale umano, nuova visione energetica per il Sud, il ruolo delle regioni, investimenti per la crescita legati a infrastrutture ed economia del mare, innovazione e imprenditorialità, finanza innovativa e Zes Unica e sono gli argomenti principali dei panel tematici previsti nel corso dell’evento.

Verso Sud ha previsto un intenso lavoro preparatorio di ricerca, supportato da un autorevole Advisory Board, che ha portato alla realizzazione della terza edizione del Libro Bianco con dati, analisi e indirizzi di policy in campo economico e sociale che sarà presentato durante la due giorni.

In particolare, il Libro Bianco – che sarà presentato venerdì mattina – aggiorna e amplia le analisi delle prime due edizioni, nel quadro geopolitico ed economico aggiornato, in quattro macro-capitoli, che saranno approfonditi nei diversi panel del Forum:

Le evoluzioni del contesto euro-mediterraneo con particolare attenzione ai grandi progetti di sviluppo dell’Italia e dell’Europa e alle sfide collegate alla situazione geopolitica.

Le sfide di attrattività del Sud Italia nel quadro euro-mediterraneo e le competenze strategiche connesse.

L'agenda per il Sud con proposte per il potenziamento delle filiere strategiche territoriali, per la valorizzazione del capitale umano, la transizione energetica e la tutela ambientale e delle risorse.

La nuova edizione del Mediterranean Sustainable Development Index (MSDI), l'innovativo indice elaborato nel 2023 e finalizzato a misurare l'attrattività e la competitività del Sud Italia nell'area, anche e soprattutto in ottica di sviluppo sostenibile.

Anche quest’anno il Forum vedrà la presenza di Ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia insieme alla partecipazione, di autorevoli esponenti e rappresentanti di Paesi del Mediterraneo che si confronteranno sui temi del Libro Bianco e su alcuni progetti concreti di cooperazione quali, per esempio, il lancio di una Academy euro-mediterranea che coinvolga (oltre ad una primaria Università del Sud e del Paese) anche una o più Università del Nord Africa; EastMed-Poseidon, il progetto di collegamento energetico tra l’Europa e la sponda mediorientale del Mediterraneo che prevede la predisposizione al trasporto di idrogeno.

La presentazione e la discussione di questi progetti rientrano nel quadro più ampio del ridisegno del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e offrono un contributo anche nel disegno e nell’implementazione operativa del Piano Mattei che mira a stimolare la nascita di un approccio paritario e di lungo periodo allo sviluppo.

Nell’ottica di rendere Verso Sud una piattaforma capace di dialogare e offrire spunti anche ai manager ed imprenditori del futuro, il Forum di quest’anno propone la seconda edizione dell’anteprima dedicata ai giovani dal titolo “Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i Giovani”. L’incontro, in programma il 16 maggio, coinvolgerà il Sindaco di Sorrento ed altri importanti protagonisti di Verso Sud che dibatteranno con i giovani presenti sui contenuti chiave del Forum e le principali sfide che le nuove generazioni saranno chiamate ad affrontare. I giovani presenteranno poi personalmente le conclusioni del proprio incontro in un’apposita sessione del Forum.

Tra i relatori confermati all’evento: il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, insieme all’Advisory Board, costituito da Teha, le aziende e istituzioni partner, e il comitato scientifico del think tank. Interverranno: Mohammad Al Dardsawi[ (direttore esecutivo, Ministero degli Investimenti, Giordania, in attesa di conferma), Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi (ministro degli Affari Esteri, Qatar), Mohamed Salem Al-Shahoubi (ministro dei Trasporti, Libia ), Mohamed Arkab (ministro dell’Energia e delle Miniere, Algeria), Giuseppe Berutti Bergotto (sottocapo di stato maggiore, Marina Militare), Chiara Cardoletti (rappresentante per l’Italia, Unhcr), Nicola Carlone (comandante generale, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera), Fatma Thabet Chiboub (ministro dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia, Tunisia), Gregorio De Felice (head of research and chief economist, Intesa Sanpaolo), Valerio De Molli (mnaging partner and ceo, The European House – Ambrosetti), Badereddine El-Toumi (ministro del Governo Locale, Libia), Michele Emiliano (presidente, Regione Puglia), Raffaele Fitto (ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Italia), Bruno Genzana (presidente della Commissione Giovani, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francia), Arancha Gonzalez Laya (preside, Paris School for International Affairs, Sciences Po; Portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”), Nasser Kamel (segretario generale, Unione per il Mediterraneo), Patrizia Lombardi (presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile; portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”), Matteo Lorito (rettore, Università Federico II, Napoli , Stefano Manservisi (professore, Paris School for International Affairs, Sciences Po; Portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”), Marco Marsilio (presidente, Regione Abruzzo), Luigi Merlo (direttore dei Rapporti Istituzionali per l’Italia, Gruppo Msc), Francesco Minotti (amministratore delegato, Mediocredito Centrale), Nicola Monti (amministratore delegato, Edison), Nello Musumeci (ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia), Roberto Napoletano (direttore, Il Mattino; Portavoce dell’Advisory Board “Verso Sud”), Roberto Occhiuto (presidente, Regione Calabria; Presidente, Cprm), Alberto Orioli (vice direttore, Il Sole 24 Ore), Ettore Prandini (presidente, Coldiretti), Vesna Pusič (professore di Sociologia e Teoria Politica, Università di Zagabria; già ministro degli Affari Esteri ed Europei e vice Primo Ministro, Governo della Croazia), Jeton Raka (vice ministro dell’Ambiente, Pianificazione territoriale e Infrastrutture, Kosovo), Giosy Romano (Presidente, Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – Cise), Anna Roscio (executive director Sales & Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo), Fabrizio Saggio (consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri e Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei, in attesa di conferma), Amr Ezzat Salama (presidente, Associazione delle Università Arabe), Paolo Scudieri (presidente, Gruppo Adler), Gelsomina Vigliotti (vice presidente, Banca europea per gli Investimenti – Bei).

I membri del Comitato Scientifico

Roberto Napoletano (direttore, Il Mattino), Arancha González Laya (dean, Sciences Po – Paris School for International Affairs; già ministro degli Affari Esteri, Spagna), Patrizia Lombardi (vicerettrice, Politecnico di Torino; Presidente, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), Stefano Manservisi (professore, Sciences Po – Paris School for International Affairs e Eui School of Transnational Governance; già direttore generale Cooperazione internazionale e Sviluppo, Commissione Europea).

Per saperne di più e rimanere aggiornato sui relatori confermati e sui temi che verranno discussi durante il Forum (17 e 18 maggio, Sorrento), visita il sito: https://www.ambrosetti.eu/scenario-sud/forum-verso-sud/.